政院撤銷護海公投 基議長：應停止作業願做橋梁

行政院昨天撤銷「基隆護海公投」案。基隆市議會議長童子瑋今天說，基隆市政府應停止執行後續作業，他樂見各界對協和電廠轉型有更多元討論，也願做地方與中央溝通的橋梁。

童子瑋今天透過新聞稿表示，民主就是理性溝通的過程，比起對抗式的動員投票，他更重視溝通過程的討論，協和電廠轉型議題涉及許多專業領域，他希望正反雙方都應該將立場、主張、修正方案向市民清楚說明。

童子瑋說，民意很重要，但有很多途徑可探求民意，這項公投案已違背憲法及中央法規，事關重大，既然行政院已依「地方制度法」規定發函予以撤銷，市府應停止執行後續相關作業。

童子瑋表示，公投是沒有妥協空間的對決投票，任何公共議題，包括攸關國家發展的能源議題，都應以對話代替對抗，倘若能源永續的議題變成黨派之爭，應非國人、基隆市民所樂見，也容易讓議題失焦，希望市府能多方考量法律上的矛盾與認定，勿讓市民霧裡看花。

童子瑋說，基隆要發展，不能沒有穩定供電，協和電廠轉型是把現有汙染性較高的燃油電廠改成天然氣發電，「以氣換油」讓基隆減少空氣汙染，讓市民呼吸更健康，這也是一種不同角度的民意。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，守護外木山行動小組發起「基隆護海公投」。

雖內政部指「基隆護海公投」非屬地方自治事項，但基隆市府3月初發文通知領銜人王醒之補正提案主文及理由，經市府再度審查後3月底宣布通過，行政院昨天表示，已發函依法予以撤銷，並應停止執行後續作業。