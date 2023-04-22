2023宜蘭桐花祭 滿山桐花待放 茶香樂聲先至

宜蘭桐花祭系列活動今天在員山望龍埤拉開序幕，儘管滿山油桐樹只開花了一點點，仍有不少遊客前來，縣府今明2天舉辦不插電音樂會，歌手、花鼓與陶笛演奏客家音樂，專業茶藝師現做風味茶點，現場還有小農市集與客家文化體驗，民眾雖還無法觀賞桐花雪，也直呼不虛此行。

2023宜蘭桐花季從4月21日持續到5月1日，今天在望龍埤舉辦開幕儀式。目前望龍埤風景區的桐花只綻放了一小部分，白色花瓣落滿路徑的「桐花雪」還未出現，許多遊客已經湧進，攜家帶眷在大礁溪池環湖步道欣賞湖畔春景。

開幕儀式邀請客語歌手曾怡玲、憲明國小花鼓隊與陶笛隊演出，茶藝師帶領貴賓品嘗客家風味的茶點，隨後由枕山村湖山福德廟伯公主持伯公祭儀，縣長林姿妙主祭，獻上鮮果、米酒、三牲給土地公，保佑平安。

民眾雖還無法「賞雪」，也能體驗客家文化，包括試穿客家服飾、彩繪桐花杯墊，逛逛小農市集挑選在地青農精心製作的商品食品；今明2天共有6場不插電音樂會，從上午10時持續到下午4時，明天與下周六日上午9時與10時還有望龍埤及宜大實驗林場桐花小旅行，報名走完全程可獲贈紅心芭樂果乾。