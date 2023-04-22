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2023宜蘭桐花祭 滿山桐花待放 茶香樂聲先至

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
今明2天在望龍埤設有小農市集，在地青農展示精心製作的商品食品。記者陳敬丰／攝影
今明2天在望龍埤設有小農市集，在地青農展示精心製作的商品食品。記者陳敬丰／攝影

宜蘭桐花祭系列活動今天在員山望龍埤拉開序幕，儘管滿山油桐樹只開花了一點點，仍有不少遊客前來，縣府今明2天舉辦不插電音樂會，歌手、花鼓與陶笛演奏客家音樂，專業茶藝師現做風味茶點，現場還有小農市集與客家文化體驗，民眾雖還無法觀賞桐花雪，也直呼不虛此行。

2023宜蘭桐花季從4月21日持續到5月1日，今天在望龍埤舉辦開幕儀式。目前望龍埤風景區的桐花只綻放了一小部分，白色花瓣落滿路徑的「桐花雪」還未出現，許多遊客已經湧進，攜家帶眷在大礁溪池環湖步道欣賞湖畔春景。

開幕儀式邀請客語歌手曾怡玲、憲明國小花鼓隊與陶笛隊演出，茶藝師帶領貴賓品嘗客家風味的茶點，隨後由枕山村湖山福德廟伯公主持伯公祭儀，縣長林姿妙主祭，獻上鮮果、米酒、三牲給土地公，保佑平安。

民眾雖還無法「賞雪」，也能體驗客家文化，包括試穿客家服飾、彩繪桐花杯墊，逛逛小農市集挑選在地青農精心製作的商品食品；今明2天共有6場不插電音樂會，從上午10時持續到下午4時，明天與下周六日上午9時與10時還有望龍埤及宜大實驗林場桐花小旅行，報名走完全程可獲贈紅心芭樂果乾。

縣府民政處表示，宜蘭桐花祭行之有年，去年開始配合客委會政策，轉型成貼近自然的模式，不再舉辦大型活動，而是分散在各鄉鎮舉辦數個小活動。除望龍埤，還會舉辦礁溪賞桐賞螢小旅行、三星拳頭姆步道桐花遊，以及冬山自行車慢活小旅行，活動詳情可參考臉書粉專「蘭陽客多讚」。

今年望龍埤桐花才開一小部分，已有許多遊客前來欣賞湖畔春景。記者陳敬丰／攝影
今年望龍埤桐花才開一小部分，已有許多遊客前來欣賞湖畔春景。記者陳敬丰／攝影
2023宜蘭桐花祭從4月21日持續到5月1日，在望龍埤、礁溪、三星、冬山舉辦系列活動。記者陳敬丰／攝影
2023宜蘭桐花祭從4月21日持續到5月1日，在望龍埤、礁溪、三星、冬山舉辦系列活動。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙代表獻上三牲與鮮果、米酒，向土地公求平安。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙代表獻上三牲與鮮果、米酒，向土地公求平安。記者陳敬丰／攝影
油桐花花語「情竇初開」，每年4、5月間開花，落英繽紛時猶如下雪。記者陳敬丰／攝影
油桐花花語「情竇初開」，每年4、5月間開花，落英繽紛時猶如下雪。記者陳敬丰／攝影
民眾雖還無法「賞雪」，也可體驗客家文化，如彩繪桐花杯墊。記者陳敬丰／攝影
民眾雖還無法「賞雪」，也可體驗客家文化，如彩繪桐花杯墊。記者陳敬丰／攝影
油桐花每年4、5月開花，今年望龍埤風景區才只開了一小部分。記者陳敬丰／攝影
油桐花每年4、5月開花，今年望龍埤風景區才只開了一小部分。記者陳敬丰／攝影

桐花祭 望龍埤 宜蘭

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