聽新聞
test
0:00 / 0:00
2023宜蘭桐花祭 滿山桐花待放 茶香樂聲先至
宜蘭桐花祭系列活動今天在員山望龍埤拉開序幕，儘管滿山油桐樹只開花了一點點，仍有不少遊客前來，縣府今明2天舉辦不插電音樂會，歌手、花鼓與陶笛演奏客家音樂，專業茶藝師現做風味茶點，現場還有小農市集與客家文化體驗，民眾雖還無法觀賞桐花雪，也直呼不虛此行。
2023宜蘭桐花季從4月21日持續到5月1日，今天在望龍埤舉辦開幕儀式。目前望龍埤風景區的桐花只綻放了一小部分，白色花瓣落滿路徑的「桐花雪」還未出現，許多遊客已經湧進，攜家帶眷在大礁溪池環湖步道欣賞湖畔春景。
開幕儀式邀請客語歌手曾怡玲、憲明國小花鼓隊與陶笛隊演出，茶藝師帶領貴賓品嘗客家風味的茶點，隨後由枕山村湖山福德廟伯公主持伯公祭儀，縣長林姿妙主祭，獻上鮮果、米酒、三牲給土地公，保佑平安。
民眾雖還無法「賞雪」，也能體驗客家文化，包括試穿客家服飾、彩繪桐花杯墊，逛逛小農市集挑選在地青農精心製作的商品食品；今明2天共有6場不插電音樂會，從上午10時持續到下午4時，明天與下周六日上午9時與10時還有望龍埤及宜大實驗林場桐花小旅行，報名走完全程可獲贈紅心芭樂果乾。
縣府民政處表示，宜蘭桐花祭行之有年，去年開始配合客委會政策，轉型成貼近自然的模式，不再舉辦大型活動，而是分散在各鄉鎮舉辦數個小活動。除望龍埤，還會舉辦礁溪賞桐賞螢小旅行、三星拳頭姆步道桐花遊，以及冬山自行車慢活小旅行，活動詳情可參考臉書粉專「蘭陽客多讚」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言