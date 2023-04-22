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綠島左側海面見「高樓大廈」旅遊達人幸運拍下海市蜃樓

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
日本旅遊達人吳建盤，日前在台東加路蘭遊憩區，意外拍下綠島左側有座「高樓城市」。圖／吳建盤提供
日本旅遊達人吳建盤，日前在台東加路蘭遊憩區，意外拍下綠島左側有座「高樓城市」。圖／吳建盤提供

日本旅遊達人吳建盤，日前在臉書分享，在台東加路蘭遊憩區眺望綠島拍日出，意外拍下綠島左側「高樓大廈」海市蜃樓，有網友猜是近期演習軍艦，他則說明「照片是去年8月清晨拍攝」，依比例大小也不像貨櫃輪。

吳建盤本月18日在臉書「Keyboard桑日本旅遊達人吳建盤」，貼出多張照片，指當天天氣不好、加路蘭沒有其他人，應該只有他拍到海市蜃樓的照片，真的太特別了、也運氣太好了。

吳建盤表示，其實這組照片是去年8月中旬拍攝，只是近日因朋友詢問，才再次貼圖說明，他也強調照片都是用類單眼拍攝、沒有後製，能拍到少見的海市蜃樓，真的覺得非常幸運。

吳說，當天是清晨5點半左右，到台東加路蘭看日出，但雲層太厚、一直沒機會看到日出，突然出現一道光、氣象萬千，接著好幾道耶穌光出現，在光源下，他看到綠島左側竟然出現高樓大廈，一度以為是幻覺，後來才想起「應該是海市蜃樓」。

吳建盤指出，貼文後有人質疑可能是貨櫃輪，但他分析覺得比例不對，貨櫃輪不會這麼大，而且拍攝過程，綠島左側的高樓大廈，一直往左邊外海移動、約持續約6、7分鐘才消失，能拍到如此奇景，「真的運氣太好了！」

日本旅遊達人吳建盤，日前在台東加路蘭遊憩區，意外拍下綠島左側有座「高樓城市」。圖／吳建盤提供
日本旅遊達人吳建盤，日前在台東加路蘭遊憩區，意外拍下綠島左側有座「高樓城市」。圖／吳建盤提供
日本旅遊達人吳建盤，日前在台東加路蘭遊憩區，意外拍下綠島左側有座「高樓城市」。圖／吳建盤提供
日本旅遊達人吳建盤，日前在台東加路蘭遊憩區，意外拍下綠島左側有座「高樓城市」。圖／吳建盤提供
日本旅遊達人吳建盤，日前在台東加路蘭遊憩區，意外拍下綠島左側有座「高樓城市」。圖／吳建盤提供
日本旅遊達人吳建盤，日前在台東加路蘭遊憩區，意外拍下綠島左側有座「高樓城市」。圖／吳建盤提供

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