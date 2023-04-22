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謠傳十大鬼屋林開郡洋樓 神秘之樹剪了 背後暖心原因曝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林開郡洋樓古厝為仿羅馬式洋樓，以前屋內一棵大榕樹垂到屋外，晚上隨風吹，更增神秘色彩。記者游明煌／攝影
林開郡洋樓古厝為仿羅馬式洋樓，以前屋內一棵大榕樹垂到屋外，晚上隨風吹，更增神秘色彩。記者游明煌／攝影

林開郡洋樓位基隆市中心，有80多年的歷史，古厝為仿羅馬式洋樓，充滿神秘的色彩，靈異傳說傳了好幾十年，還被謠傳「全台十大鬼屋」。屋內數十年來有一棵大榕樹垂到屋外，晚上隨風吹增神秘氣氛，不過最近市府將老樹修剪了，讓舊觀重現。市府公私協力展開「 點亮林開郡」計畫，待工程整修完成後，將有公益回饋作為。

文化局表示，為促進都市景觀及城市風貌，都發處近日協助為樹整容， 修剪至外牆線為基準。待2年工程整修完成後，將有公益回饋作法，有一定比例範圍作為導覽等之用，方式還要研議。

外界好奇為何數十年來都保留著這棵老樹？屋主林先生向市府說，這棵樹是小時與父親種下，感情包袱有點重，此次先修剪為主。

林開郡洋樓興建於1931年，是三峽煤礦鉅子林開郡返郷所建立，位海景第一排顯著位置，步出基隆火車站或搭乘海外輪船都可看到，見證基隆近百年城市發展。

洋樓位忠一、愛一路口黃金地段，外觀卻斑駁，靈異傳說傳了好幾十年，也曾經是好萊塢電影「聖保羅砲艇」取景之處，一直披上神秘面紗。

「半夜隨風搖曳的樹影，變成鬼影穿鑿附會啦」，文安里長李隆進說，其實多是因為這棵從屋內垂到屋外的大榕樹，讓老屋傳說四起。

坊間流傳有一酒吧女娜娜懷有美國大兵的孩子，遭到拋棄心懷怨恨，放火燒房，死傷多人，冤魂不散。

文史工作者吳盛宏說，其實該洋樓不曾發生重大傷亡火警，中美協防時期，美軍進基隆港休假，忠一路上酒吧林立，洋樓曾租給美琪酒吧經營。

吳盛宏說，林開郡洋樓荒廢後，時有遊民在屋內點燭生活，從屋外向內看似乎鬼影幢幢，鬼屋傳遍全台，其實是穿鑿附會，純因產權問題世未積極處理老屋。

去年該屋申請以文化部「私有老建築保存再生計畫」，市府與林家後代取得聯繫，雙方最終達成共識，以「文化保存」為目標、保留洋宅建築特色，展開修復計畫，去年城覽會時曾短暫開放1樓參觀，揭開神秘面紗。

文化局表示，為促進都市景觀及城市風貌，都發處近日協助為樹整容修剪，外觀整個不同。記者游明煌／攝影
文化局表示，為促進都市景觀及城市風貌，都發處近日協助為樹整容修剪，外觀整個不同。記者游明煌／攝影

基隆港 老屋 鬼屋

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