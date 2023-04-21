守護台東空品 卑南溪已連續17個月無揚塵

台東市多年前飽受河川揚塵侵擾，空品時常惡化，縣府與第八河川局藉水覆蓋及綠覆蓋等各式工法，近10年大幅降低卑南溪揚塵發生，自110年11月迄今已17個月無揚塵。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，12年前鄰近卑南溪的台東市飽受河川揚塵侵擾，東北季風期間空氣品質時常惡化，風飛砂嚴重影響民眾健康、交通安全及居住環境品質，探究原因，是氣候變遷導致短時間的強降雨型態，暴雨使上游坡地土石崩塌，而讓卑南溪及東北季風延續這場氣候災害的影響。

根據環保署空品測站資料，台東市在108年10月至110年9月間，創下連續24個月無揚塵事件日紀錄，除110年10月因遭颱風沖毀水覆蓋又緊接著東北季風來襲，造成2日揚塵事件日；不過，110年11月迄今又達成17個月無揚塵事件日。台東縣長饒慶鈴感謝各單位執行揚塵防制工作的努力與有效性。

台東縣政府指出，10餘年來，透過河床築土堤，利用河川水覆蓋裸露地，讓台東具備有抵禦風砂調適的能力，實踐了永續發展SDG 13「氣候行動」指標，完備減緩及調適行動，未來將會不斷持續精進揚塵防制及改善工作，並結合轄內各單位力量，攜手守護台東最好空氣品質。

台東環保局說明，河川揚塵事件日是指發生揚塵時，環保署架設的空品監測站10微米以下懸浮微粒PM10濃度達到150μg/m3以上（對所有族群不健康等級），當日則認定為揚塵事件日。民眾可透過手機APP「揚塵一把罩」，或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/），掌握最新揚塵即時及風飛砂預報資訊，提前做好防護措施。