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花蓮鳳林大西瓜寒害受損 農委會公告現金救助

中央社／ 花蓮縣21日電

受今年1月下旬寒流影響，鳳林鎮一期早植西瓜有主蔓生育變緩、著果不良等遲發性受災情況，經花蓮縣府向中央爭取辦理天然災害現金救助，農委會公告即日起受理農民申報。

鳳林鎮西瓜種植面積約400公頃，以中心埔、中島及中興橋附近為主，今年1月碰上寒流，剛種植的西瓜苗因寒害受損，3、4月間授粉期，又碰上氣溫下降、雨勢不斷，導致結果率不佳。

花蓮縣府農業處今天發布新聞稿指出，經勘災小組勘查，鳳林鎮一期作早植西瓜有主蔓生育變緩，正常節位著果不良等遲發性受災情況，評估受損面積約135公頃，損害程度20％，已達現金救助啟動標準，向農委會爭取鳳林鎮辦理農業天然災害現金救助。

農委會於20日公告花蓮縣鳳林鎮為辦理一期西瓜112年1月下旬寒流農業天然災害現金救助地區。

花蓮縣府農業處長陳淑雯指出，鳳林鎮受損西瓜救助額度為每公頃新台幣6萬2000元，受災農民即日起至5月1日可至公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，例假日照常受理。

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