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花蓮在地旅宿業者挺有機小農 媒合企業認購上百萬

中央社／ 花蓮縣21日電

花蓮是國內有機農作重要產地，深耕花蓮有機香草的君達集團挺在地有機小農，選用小農產品入菜，也媒合企業及藝人羅志祥認購有機米、豆奶等農產品，認購金額逾新台幣100萬元。

君達集團集結花蓮50名在地有機農友成立悅農協盟，提供實體及網路銷售平台，攜手花蓮縣府、各大企業推動「綠色餐飲」，提倡愛地球吃有機，蔬食低碳挺永續。

君達集團董事長尹純綢說，種植1公頃有機農地，每年平均可以固碳3.95噸的二氧化碳的排放量，花蓮種植面積佔全國26%，長年默默付出的有機小農就是守護地球的重要功臣，當有機小農們反映「種太多賣不出去」，君達就建構平台協助銷售。

響應地球日，君達集團媒合5家企業、中國佛教會及羅志祥認購小農產品，其中以有機米為大宗，共認購3.6公噸，其他產品包含有機豆奶、小油菊、金針及果乾等農產品，未來會持續推廣企業認購有機小農產品。

尹純綢說，旗下秧悅美地度假酒店餐食也選用友善耕作、在地生產的農作物，推出少肉低碳蔬食與有機綠色餐，經營養師調配，將穀物、蔬菜、水果及植物性蛋白質集結成「秧悅佛陀飯 」，希望透過吃蔬食實踐永續共好的願景。

花蓮 酒店 佛教

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