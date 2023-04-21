台東碩士生盼重振竹子產業 研發獨特「竹篙青」

台東大學碩士班學生在教授指導下，將高粱酒灌入還在生長的竹節腔內浸泡，吸取竹子風味成為獨特的「竹篙青」，希望帶動部落旅遊和重振部落竹子產業。

台東縣延平鄉武陵部落和台東大學老師蔡進士今天在部落山區的桂竹林舉辦「竹篙青」問世發表會，邀請當地布農族長輩品嘗部落竹子孕育的「竹篙青」酒。

蔡進士說，「竹篙青」就是將高粱酒灌入竹節腔內，和竹子一起生長一段時間，經過浸泡吸收竹香的同時也淡化了高粱的辛辣味，他在20幾年前就有這構想，但一直苦尋不到對的人、對的場域，直到2年前到武陵部落，發現這裡各方面條件非常適合，於是指導部落的學生余恩賜當作碩士論文。

蔡進士說，「竹篙青」就是將高粱酒利用針孔注入竹節腔內，和竹子一起生長，經過浸泡萃取竹子的香氣，同時淡化了高粱的辛辣味，約1個星期後鋸斷竹子，將酒倒入部落專屬的「竹篙青」瓶內飲用。鋸斷的竹子還可拿來做竹筒飯和編織手工藝品，讓整棵竹子都發揮到最大的利用。

蔡進士和余恩賜隨後將日前灌入竹節腔的高粱酒倒出來，邀請長輩品嘗，大家都說味道甜甜的，比原來的高粱還好喝「下次布農族報戰功或許可用這種酒」。

蔡進士表示，竹產業曾經是台東縣延平鄉武陵部落重要的經濟來源，而如今僅見竹林遍布，卻未見其產業效益。「竹篙青」以過去的竹產業為基底，再融入布農族的酒文化，以此為聯結發想，將台酒公司出產的酒，置入生立竹的節腔中，經過浸泡萃取出口味香醇獨特的竹飲品。余恩賜說，希望研究結果能帶動部落旅遊和重振部落的竹子產業。