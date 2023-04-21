花蓮議會修議事規則 重大事項縣長有義務說明

花蓮府會關係緊繃，今年2月縣府提案追加預算，因縣長、副縣長未出席說明，議長張峻裁定延審。有議員提案增訂議事規則，縣長、一級單位主管應到會報告，將於定期會審議。

花蓮縣議會將於24日起至5月23日舉行定期會，今天舉行定期會記者會，議會秘書長陳德惠說明，收到花蓮縣府共82案提案，連同2月臨時會延審57案及議會2項提案，將一併於定期會審議。

花蓮縣議會議事組主任余玉琳說明，無黨籍黨團總召籍楊華美提案增訂縣議會議事規則第49條之1，「遇有縣政重大事項發生，縣長、一級單位主管及所屬機關首長應到會提出報告，本會認為必要時，亦得邀請縣長或所屬主管人員及其他有關人員向本會報告，議員對前兩項報告事項得提出質詢」。

余玉琳指出，就縣政重大事項課以到會報告義務，在沒有違反地方制度法第48條前提下，援引雙北行之有年的議事規則，並非獨創，也不會有罰則。

另外，這次議程針對縣長及局處工作報告，也增加「柔性時間規範」，陳德惠說，因多名議員反映，會前就提供施政總報告書面資料，議員會事先看過，希望縮短口頭報告時間，把時間留給縣政議題討論，因此規定縣長施政報告30分鐘、一級主管20分鐘，已行文縣府說明議程更動。

對於議會提案及縮短施政報告時間，花蓮縣府回應，對於議會未溝通即告知縮短施政報告時間感到遺憾，但尊重議會決定，也強調「縣長徐榛蔚沒有缺席過任何該出席的議程」，24日施政報告結束後，25日前往新加坡參加食品展出訪4天，再趕回來出席議會總質詢。