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推行佛教現代化的起點 「星雲大師全集」增訂版送宜蘭縣府

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
佛光山蘭陽別院今贈「星雲大師全集」修訂版395冊給宜蘭縣政府，文化局會將之擺放在中興文創園區怡然書香閱讀空間。圖／宜蘭縣政府提供
佛光山蘭陽別院今贈「星雲大師全集」修訂版395冊給宜蘭縣政府，文化局會將之擺放在中興文創園區怡然書香閱讀空間。圖／宜蘭縣政府提供

星雲大師今年2月圓寂，是近代佛教史上重要人物之一，曾在宜蘭住錫12年，建立佛光山蘭陽別院，開辦佛光大學。今年2月，佛光山弟子將「星雲大師全集」增訂再版，全套395冊，重逾200公斤，蘭陽別院為宜蘭爭取到3套，今天將其中一套贈給宜蘭縣政府。

星雲大師在全集第六類「傳記」中的「雲水日月」第六章寫道，在他的弘法歷程中，「宜蘭是一個很重要的據點」，41年受邀到宜蘭，成立念佛會，暨弘揚佛法也推廣教育，並為學生組織學生會、設立補習班來吸引青年學子；宜蘭經驗可謂星雲大師推行佛教現代化的實驗室，是佛光山事業的起點。

星雲大師今年2月圓寂，弟子們將7年前出版的「星雲大師全集」365冊增訂，加入史料與文獻等內容，編成395冊共4000餘萬字，全套重200公斤，今年2月出版。蘭陽別院爭取到3套，1套放置於佛光大學，另1套贈給宜蘭縣政府文化局。

今天上午11時，縣府於中興文創園區興創館舉行贈書儀式，蘭陽別院住持妙勤法師代表捐贈。文化局表示，文化局圖書館內藏有「星雲大師全集」舊版，由於圖書館尚在閉館中，目前無法借閱；將放置增訂版於中興文創園區怡然書香閱讀空間，供民眾閱覽，待縣立圖書館落成再移至圖書館。

縣長林姿妙表示，星雲大師開辦教育的信念令人欽佩，除了宜蘭佛光大學也在世界各地成立大學，是創辦最多學校的佛教團體，盼「星雲大師全集」增訂版能以潛移默化的力量，帶給社會良善影響。

縣長林姿妙希望，「星雲大師全集」增訂版能以潛移默化的力量，帶給社會良善影響。圖／宜蘭縣政府提供
縣長林姿妙希望，「星雲大師全集」增訂版能以潛移默化的力量，帶給社會良善影響。圖／宜蘭縣政府提供
星雲大師是當代佛教重要人物，今年2月圓寂，弟子將「星雲大師全集」增訂再版。本報系資料照。
星雲大師是當代佛教重要人物，今年2月圓寂，弟子將「星雲大師全集」增訂再版。本報系資料照。

星雲大師 宜蘭 圖書館

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