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校園周邊改善計畫 花蓮縣第一波整合3案爭取6358萬元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府已完成的北濱國小校園周邊通學環境改善。圖／縣府提供
花蓮縣政府已完成的北濱國小校園周邊通學環境改善。圖／縣府提供

行政院核定50億元推動「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，花蓮縣府調查共53所學校提出需求，經盤點檢討，已完成國風國中、吉安國中、光華國小3項整合性提案，合計6358萬元，正由建設處初審，完成後即向內政部提案申請。

花蓮縣政府表示，內政部編列50億元推動，是希望提供學童安全友善通學環境。縣府原先由教育處調查各校需求，共53所學校提出，但很多是屬於例行性的道路養護，或是小規模的標誌、標線、號誌改善、畫設斑馬線等，這些由縣府及鄉鎮公所以年度養護開口契約就可處理，且不符合內政部這項計畫的目標。

建設處表示，各提案都需要經過盤點及跨單位協調整合，並評估執行可行性，以免未來計畫核定卻無法執行。目前有3案由鄉鎮市公所整合提案，包括花蓮市國風國中、吉安鄉吉安國中及光華國小的周邊通學環境改善計畫，其中國風國中4000萬元，吉安國中1000萬元，光華國小1358萬元，合計6358萬元，現由土木科初審，完成後就會向內政部營建署提案申請。

至於其他提出需求的學校，近日將召開跨單位協調會議，由建設處、教育處協助鄉鎮市公所，逐一盤點各校需求，是否具可行性，完成整合性提案後，依程序提報內政部，採隨審隨報，全力爭取經費。

內政部 吉安 花蓮

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