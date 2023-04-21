基隆成立公共政策參與平台 謝國樑：市民期盼已久

基隆市政府今天宣布成立「i-Voting公共政策網路參與平台成立」，明天開放上線，民眾可以針對公共議題提點子、參與討論和投票。市長謝國樑說，實體公投需在規定時間點內進行，但透過基隆i-Voting則能隨時表達民意。

隨著資通訊科技的成熟，社群媒體傳播效果的增強，人們對於公共事務參與意願逐漸提高，提供公共政策線上參與平台已成為現今社會的主流趨勢。

謝國樑表示，這項公共平台的成立，基隆市民期盼已久，在全台22縣市中，基隆是第18個成立的縣市，積極與外縣市借鏡，民眾可以主動針對公共政策提出意見、見解或政策建言，透過附議過程，凝聚社會共識。

謝國樑表示，他理解到市府成立這項平台，可能會被有些人拿來運用，或反諷市政府的施政，但是市府不能因為這項理由阻擋民意。讓公民參與投票更是天經地義，無論民眾提出的議題是否讓市府喜歡與否，只要民眾參與，無論透過公投或i-Voting的形式，最終結果都是要讓市府納入參考。

市府發言人林麗蟬說，目前共有3項主要功能，第一項「提點子」，民眾主動於網路上針對公共政策提出意見並形成共識後，由業務單位檢核，檢核通過次日45天內須經1500人附議即成案，再由機關評估提出回復。

第二項「眾開講」，由機關提出正在規畫或推動之政策，將議題放置在平台，透過平台機制公開徵詢民眾意見；第三項「參與式預算」，由機關公告需求及提出候選方案讓民眾參與投票。

民政處長張淵翔指出，已先擬訂3項提案，提案內容分別為「垃圾車播放音樂問卷」、「實施競選廣告物減量問卷」、「工地圍籬綠美化推動問卷」，透過線上參與機制，彌補既有民意蒐集方式之不足。「基隆i-Voting公共政策網路參與平台」網址：https://klcg.join.gov.tw/idea/propose/search。