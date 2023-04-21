花縣議會定期會將開議 強化溝通縣長施政報告限30分鐘

花蓮縣議會第20屆第一次定期大會將從4月24日起開議，將有上次臨時會延審57案，連同這次府會所提84案待審議。本次定期會，縣議會針對縣長施政報告、局處首長工作報告做出時間規範，分別限時30、20分鐘，議會祕書長陳德惠說，是因為議員反映，希望更多時間留給雙向溝通，盼有良好溝通，共創雙贏。

本次定期大會從4月24日到5月23日為期1個月，24日下午由縣長徐榛蔚施政報告，之後各局處工作會報，5月2日至17日為總質詢，最後審查府會所提各項議案。

今年2月第20屆第一次臨時會，因多位議員質疑縣府去年執行建議補助款順序等，要求縣長徐榛蔚、副縣長顏新章說明，但兩人都未出席，致使縣府所提57項共4.5億元提案遭延審，未能完成二、三讀，府會之爭也讓這次定期會受到高度關注。

縣議會祕書長陳德惠說，上次臨時會遺留的57案將排入定期大會議程一併審理，議會將秉持為民喉舌的立場和縣府探討，希望良好溝通，共創雙贏。

議事組主任余玉琳說，這次縣府提案有82案進入大會，議會有兩案，包括花蓮縣議會組織自治條例部分條文修訂 ，及縣議員楊華美所提增訂縣議會議事規則第49條之1，針對縣長及縣府一級主管單位，就縣政重大事項，課以到會報告義務，此案是在沒有違反地方制度法第48條下，援引雙北行之有年的議事規則，並非獨創，也沒有罰則。

至於縣長和各局處首長工作報告訂出時間規範，陳德惠解釋，因為多位議員反映，縣長所提書面資料，議員會預先看過，所以希望縮短口頭報告時間，留更多時間探討縣政議題。