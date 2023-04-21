再流標心臟都跳出來了！ 池上衛生所9次流標終發包動土

台東縣池上衛生所建物老舊，空間不敷使用，經都市計畫通盤檢討變更土地，台東農場捐贈土地建新衛生所，歷經9次流標、終於發包今天動土，縣長饒慶鈴直言，「每次流標心臟都快跳出來了」，期許後續工程順利進行、明年底完工。

台東縣池上衛生所為40年老舊建築，縣府與退輔會台東農場合作，循都市計畫通盤檢討程序，由農場捐贈土地，變更為衛生所用地及休憩綠地，縣府並爭取經費共投入9900萬元辦遷建，但自去年初至今流標9次、終於順利發包，饒慶鈴、池上鄉長林建宏、縣議員潘貴蘭今天都參加動土典禮。

台東縣建設處長蔡勝雄表示，去年初首次發包，因為原物料上漲，玻璃、鋼筋都大漲，前7次完全沒有人投標，後和建築師討論，調整建築設計、減項發包，加上最近原物料價格回跌，日前終於順利發包。

「每次流標心臟都快跳出來了！」饒慶鈴表示，池上衛生所是地方重要醫療據點，但要在市區找土地真的不容易，感謝退輔會台東農場提供7塊土地，經過都市重畫、通盤檢討，將農地變更為遊憩及衛生所用地，非常感謝池上鄉公所同仁們全力執行這計畫，讓衛生所興建順利，也帶動地方發展。

池上鄉新興部落頭目溫彭参表示，衛生所對地方長輩非常重要，新的衛生所如果有體適能中心，或許可以吸引更多人到衛生所休閒、運動。