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「拉到手快斷了」！台東麵包師傅搏鬥近半小時 罕釣芭蕉旗魚

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東1名麵包師傅今早在富岡漁港堤防垂釣，意外釣獲重達26.5公斤、長約2.4公尺的芭蕉旗魚，開心的合影留念。圖／讀者提供
台東1名麵包師傅今早在富岡漁港堤防垂釣，意外釣獲重達26.5公斤、長約2.4公尺的芭蕉旗魚，開心的合影留念。圖／讀者提供

台東1名麵包師傅今早在富岡漁港堤防垂釣，意外釣獲重達26.5公斤、長約2.4公尺的芭蕉旗魚，搏鬥了近半小時，才順利將魚拉上岸。麵包師傅興奮又累翻說，「拉到手都快拉斷了」。

「看到桿子彎成這樣，就知道重大魚了。」麵包師傅阿豪說，早上6點多，用水球釣法下第一桿，不到幾分鐘，瞬間桿子折彎快90度，心想中大魚了，只是沒想過會是這麼大尾的芭蕉旗魚。

有6年釣魚經驗的阿豪，第一次遇到這麼強大的拉力，他一邊奮力提桿，一邊隨著欲掙脫的大魚移動方向，雙方搏鬥了近半小時，終於把魚拉到堤防邊，發現竟是芭蕉旗魚，嚇了一大跳。

其他釣友見狀也趕緊幫忙拉魚上岸，有釣友驚呼說「這是20年來富岡漁港堤防第二次釣到旗魚」。也有釣友表示，旗魚會接近岸邊，可能是追逐飛魚，也可能是被漁船放的魚餌吸引。

阿豪和釣友也不忘和戰利品開心的合影紀念，還借了一台小吉普車，把魚送到附近的魚市場拍賣。秤重後這尾旗魚重26.5公斤、長204公尺，目前芭蕉旗魚每公斤約150元，應有4千元的價值。

麵包 台東

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