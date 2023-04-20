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里長幫弱勢被控妨害投票 今判無罪吐心聲：備受折騰但不後悔

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市暖暖區八南里長陳碧琴去年7月，將林姓1家4口遷入丈夫簡添祥名下房屋，協助申請補助。林家人未入住，但里長選舉有投票，檢方起訴陳碧琴夫婦妨害投票。基隆地院審理後，認定本案為「正當目的」遷徙戶籍行為，判決無罪。

陳碧琴說，林姓夫妻生活困難，里民代為求助，她才會協助在里內設籍，再為他們申請補助，當時根本沒有想到選舉的事。當有宮廟等團體捐贈物資，也會優先提供給他們，事後雖然被調查、起訴，身心備受折騰，但能幫助到人，她並不後悔。

判決指出，基隆地檢署認定陳碧琴、簡添祥夫婦提供房屋稅單等相關文件，給王姓女子代辦將林姓1家4口戶籍遷移到簡的房屋，但未實際居住。林家有3人因此取得八南里長選舉投票權，去年11月26日也有投票，涉嫌妨害投票。

陳碧琴辯稱，提供林家設籍，純粹是讓他們遷入後，可以用里長身分幫忙辦理社會補助事項，她和丈夫並未要求選舉時投票給她。

林妻證稱，租屋處房東不同意家人設籍，所以先前設籍在友人的房屋。她的丈夫失智，原本在三立電視公司工作的兒子中風後，她要到醫院照護兒子，也無法再做看護，頓失經濟來源。住在八南里的王姓女子得知狀況，表示可以請里長幫忙，才會遷戶口，並不是為了投票。

法院查出，陳碧琴和林姓家人本不相識，檢方未能舉證王女建議遷戶籍是為投票，陳碧琴等人的對話通訊內容，僅投票前一天有拜票宣傳簡訊，其餘僅談申請補助，足證遷移戶籍長是想透過陳協助申請社會補助款。

法院表示，林家遷移戶口並非意圖支持特定候選人當選，也並非所有籍在人不在而參與投票，均須以刑罰相繩。處罰妨害投票犯罪行為，並未禁止人民在選舉期間，基於「其他正當目的」遷徙戶籍。本於罪疑惟輕、無罪推定原則，及依一般生活經驗等綜合判斷，判決無罪。全案可上訴。

基隆市暖暖區八南里長陳碧琴協助他人設籍，但未實際居住，被控妨害投票。基隆地院審理後，認定本案為「正當目的」遷徙戶籍行為，判決無罪。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖區八南里長陳碧琴協助他人設籍，但未實際居住，被控妨害投票。基隆地院審理後，認定本案為「正當目的」遷徙戶籍行為，判決無罪。記者邱瑞杰／攝影

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