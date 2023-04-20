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宜蘭中山休閒農業區遊客中心完工半年 榕樹遭不當修剪
宜蘭中山休閒農業區去年11月園內遊客中心才竣工，委託地方管理，半年不到園內榕樹卻遭包商作業不慎修剪，10多棵榕樹成光禿禿一片，遭批行事粗暴草率。縣府人員到場勘查，認定修剪過度，後續會追蹤輔導，水保局也已通知包商再做檢討。
中山休閒農業區位於宜蘭冬山河上游，鄰近仁山植物園、新寮瀑布等景點，每年遊客數占全縣農業旅遊客總數10%左右，縣府去2月斥資692萬元興建遊客服務中心，11月完工後委託地方管理。
近日水保局台北分局委外作業，修剪遊客服務中心旁的榕樹時卻辣手摧樹，將主幹以上的樹冠、樹枝等全部砍光，形同「剃光頭」。遊客目擊整片榕樹慘狀，直呼「好扯」；據悉甚至有剪到園區外私人土地樹木的狀況，引起地主不滿。
縣府獲報遣員勘查，樹藝景觀所發現，被修剪的榕樹不是列管老樹，不過平均樹齡超過20年，被剪到只剩主幹，確實有修剪過度情形，已列入紀錄，後續將繼續追蹤輔導。
水保局台北分局表示，原本計畫在遊客中興建造木棧道和平台，後續可設置小農市集等設施，委託包商施作過程中，順道修剪道旁樹木；就目前狀況來看，確實有疏忽之處，但已是既成事實，只能通知包商檢討，之後如果有相同的作業，會和縣府專業人士一起處理。
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