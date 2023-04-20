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外地人遇夜間施工未見指引還被嘲笑 基隆市府：加強交維人員現場處置

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
外地人遇夜間施工未見指引還被人取笑，基隆市府表示將加強交維處置。圖／議員吳驊珈提供
外地人遇夜間施工未見指引還被人取笑，基隆市府表示將加強交維處置。圖／議員吳驊珈提供

日前有一名外地來的機車騎士，在基隆市安樂區安樂路二段遇夜間施工，騎士發現沿路設置交通錐改道，但因路不熟未見有人員指引，詢問還被人取笑，造成行車安全疑慮。議員要求改善。市府表示會加強交維處置。

日前有人在臉書社團「基隆人日常2」貼出影片，在基隆市安樂區安樂路二段遇夜間施工，影片中騎士發現沿路設置交通錐改道，但由於路不熟，未見有人員指引，還被人取笑，造成機車行車安全疑慮。

議員吳驊珈今天與議長童子瑋、基隆市警察局、基隆市政府工務處、交通處，到影片中的現場會勘，要求未來市府務必加強監督施工現場交通安全措施。

童子瑋表示，安樂路二段是跨行政區的交通要道，更是果菜市場作業必經道路，交通安全不可輕忽，基隆市政府應做好監督的角色，讓用路人可以安心。

吳驊珈說，民眾反映道路施工交通安全措施要完備，晚上遇到這種事情實在驚魂未定，建議基隆市政府善盡監督之責，未來不要再有這種事發生。

工務處則指出，當天的情況是誤解，影片中說話的並非交維人員，而是熱心民眾，未來會加強交維人員現場處置。

議員吳驊珈今天與議長童子瑋、基隆市警察局、基隆市政府工務處、交通處，到影片中的現場會勘。圖／議員吳驊珈提供
議員吳驊珈今天與議長童子瑋、基隆市警察局、基隆市政府工務處、交通處，到影片中的現場會勘。圖／議員吳驊珈提供

基隆 議員 童子瑋 機車騎士

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