玉里、富里及鳳林現稻熱病 花蓮縣府補助購藥防治

天氣陰晴不定、高溫多濕易造成農作物疫病蟲害，花蓮富里鄉、玉里鎮及鳳林鎮等主要稻米種植區皆出現稻熱病；縣府編預算補助每公頃新台幣300元，協助農友購買防治藥劑。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天接受媒體聯訪指出，富里鄉、玉里鎮及鳳林鎮是縣內水稻種植面積前3大鄉鎮，為提防高溫多雨導致疫病蟲害發生，縣府設置監測點觀察稻熱病發生情形，並於3月下旬發布葉稻熱病預警，目前已監測到有「葉稻熱病」開始發生。

稻熱病為水稻常見病害，好發於水稻約2月至6月間第一期作，花蓮縣府農業處指出，縣內一期水稻已進入分蘗盛期，若「葉稻熱病」未及時防治，進入抽穗期後，可能能會發展成「穗稻熱病」，嚴重時造成稻穗白化乾枯，造成水稻減產。

富里鄉公所日前接獲農民通報，明里村崙天附近約15公頃農田出現稻熱病情形，稻葉上有褐色或暗綠色小斑點；縣府農業處統計3大水稻種植鄉鎮15個監測站皆有出現稻熱病情形。

農業處指出，「穗稻熱病」主要發生於穗頸、枝梗及穀粒等部位，穗頸部罹病初期呈淡褐色或暗褐色導致組織壞死、養分不能送達，影響整穗發育，罹病部位彎曲，嚴重時造成稻穗白化乾枯；穀粒受感染時的病斑則呈暗灰色或白色，易造成穀粒不充實或不稔，一旦發現葉稻熱病發展有增加趨勢，應立即施藥防治。

陳淑雯指出，縣府補助經費126萬元協助農友進行稻熱病防治工作，每人每年補助一次，每公頃300元，預計可防治4200公頃水稻面積，農友即日起可至鄉公所洽詢稻熱病防治藥劑補助。

農業處統計，花蓮一期水稻種植面積約8850公頃，其中玉里鎮3114公頃最大，其次是富里鄉2320公頃、鳳林鎮960公頃。