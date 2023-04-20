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花蓮豐濱月洞稀有蝙蝠棲息地 鄉公所首辦生態教育
花蓮縣豐濱鄉月洞遊憩區是當地景點，可觀察台灣葉鼻蝠等6種珍貴稀有種，在不同的季節利用月洞棲息、繁衍及生殖。豐濱鄉公所邀請專家調查，更首次試辦生態教育推廣，盼解開蝙蝠神秘檔案。
農委會林務局曾在2007年至2009年間，調查監測台灣地區蝙蝠洞，在月洞發現「台灣葉鼻蝠」、「台灣小蹄鼻蝠」、「東亞摺翅蝠」、「華南水鼠耳蝠」、「台灣無尾葉鼻蝠」、與「台灣大蹄鼻蝠」等6種蝙蝠。
豐濱鄉公所表示，由於前次調查資料已久，在去年鄉代表會的支持下，取得相關預算辦理調查工作，預計於今年7月中旬結束調查。本次執行調查團隊計畫主持人林良恭教授，曾任東海大學，以小型哺乳類動物為研究主題，同時是台灣首本蝙蝠專書的主要作者。相信在與專業團隊合作下，可充實園區的導覽題材。
豐濱鄉公所昨天邀請26名新社國小師生，於月洞遊憩區試辦蝙蝠生態教育推廣活動，由林良恭引介，特別聘請來自台南、台中、台東等地區的環境教育講師4名，透過圖文介紹解開蝙蝠秘密檔案，也帶領小朋友手作蝙蝠紙模型。
豐濱鄉長邱福順表示，本次活動是豐濱鄉首次的自辦活動，藉由「月洞」獨特物種生態向鄉內學子傳達環境保護和生態保育的觀念，進而學習尊重生命，同時增加對於本鄉環境的認同。
月洞遊憩區位於台11線約64.5公里處，是天然的鐘乳石洞穴，洞穴全長約120公尺、溫度約攝氏20度，洞中泉水從岩石流出積水，形成約3公尺深的池子，池水會隨月亮盈虧產生漲落變化，當地阿美族人稱為「月亮之井」，遊客可搭舟探秘，觀察洞頂上棲息的蝙蝠。
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