花東鐵路雙軌化動工 王國材：最快116年10月完工通車
交通部花東鐵路雙軌化工程計畫今天動工，交通部長王國材主持動土儀式時表示，花東鐵路雙軌預計2027年10月完工通車後，每小時會有5班列車運行，並減少12分鐘待避時間，大幅提升運能。
王國材說，台鐵花蓮到台東，全長162.5公里，有70％是單軌，大大影響運能服務，2021年4月經行政院核定花東鐵路雙軌化工程計畫，首標工程知本到台東今天開工，7個工程標將陸續施作。
包括王國材、台鐵局長杜微、觀光局長張錫聰、縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、許智傑及市長陳銘風等人，在台東火車站前廣場共同鏟土，見證花東鐵路雙軌化正式開工，預計2027年10月完工通車。
台鐵局指出，首標工程為知本到台東的CB06土建標，全長11.6公里，工程48個月，未來接續有玉里至花蓮站4個工程標及玉里至台東站3個工程標開工，總工程經費456億元。
台鐵局強調，未來花東雙軌化全線完工，每小時會有3班城際列車及2班區間列車同時運行，城際列車可縮短12分鐘以上待避時間、區間列車則可縮短45分鐘以上，大幅縮短花東間的乘車時間。
另除雙軌化工程，也包括橋梁、月台等工程一併整建，尤其東部地區處於地震頻繁區，因此，橋梁工程都須符合耐震結構條件，讓花東鐵路更為安全；南迴鐵路雙軌化工程計畫，已進行可行性評估。
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