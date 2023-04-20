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基隆市府送青年電動車 林右昌：適法性、公平性有疑慮

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
光陽董事長柯勝峯（左）昨拜會基隆市長謝國樑（右），宣布參與電動車專案。基隆市前市長、內政部長林右昌今天表示，目前看不懂基隆市政府對整個政策的方向，他認為當中有適法性、公平性的疑慮。記者游明煌／攝影
光陽董事長柯勝峯（左）昨拜會基隆市長謝國樑（右），宣布參與電動車專案。基隆市前市長、內政部長林右昌今天表示，目前看不懂基隆市政府對整個政策的方向，他認為當中有適法性、公平性的疑慮。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑選舉期間提出「青年免費電動機車」政策。基隆市前市長、內政部長林右昌今天表示，到目前為止還看不太懂整個政策，到底是要用補助、採購、贈送，還是要市民自己買，到現在都不是很清楚，且公務預算、採購程序有一定法律規定，當中有滿多適法性、公平性的疑慮。

謝國樑競選市長時拋出青年免費送電動機車政見，首批適用於1989年至2003年出生、入籍基隆3年，並且擁有駕照1年以上青年，可以免費獲得價值4萬元電動機車；領到機車後連續5年、每年做公益4小時，基隆市政府已提追加減預算3.6億元，議會5月審議。

林右昌今天列席立法院司法及法制、內政委員會聯席會議，審查「內政部組織法修正草案」等案。林右昌會前面對媒體詢問對基隆電動車看法表示，天底下沒有白吃的午餐，賠錢生意沒人做，基隆市政府要如何兌現選前承諾，現在還不是看很清楚。

林右昌表示，政府公務預算、採購程序有一定的法律規定，目前了解還沒有相關預算就和廠商談，有適法性的疑慮；若是採購拿來送給民眾，採購屬於政府財產，即便每年要做公益4小時，仍不符合常態的比例原則。

若採用補助的方式，林右昌說，在他擔任市長任內原本就有，各縣市也有補助機制，可能採取補助加碼方式。另外，充電樁設置應符合公共性，而非把全市有幾十處可以設置充電樁的地方，私下談一談就給某一廠商，這樣會有公平性的問題。

林右昌 電動機車

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