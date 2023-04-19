基隆市府補助2千萬給國中小營養午餐 9月起為學童加菜

基隆市政府自今年9月112學年新學期開始，增加編列2千萬元給國中小學校，提高點心的頻率及增添菜色的品質。市長謝國樑今天到百福國中視察校園營養午餐，他為孩子打菜，並說「以後每餐加10元，也更營養」。

近期國內面臨食材價格調漲、雞蛋供應不足等問題。謝國樑今天在校長陳斯彬陪同下，前往百福國中關心學童午餐及視察學校廚房。

從112學年度起，市府加碼補助2000萬元給基隆的國中小學，提高午餐點心頻率及增添菜色品質，讓學校午餐有豐富多樣的內容。

學校每日菜色及食材資訊都會登載在食材登錄平台，可供民眾查詢，讓學校午餐資訊透明化，了解學生每日餐食情況，市府也將持續督導學校辦理午餐採購及衛生管理，以強化學校午餐品質管理。

今天學生還吃到石斑魚美味，產發處簡任秘書郭憲平表示，「班班吃石斑」除了是漁業署嘉惠學子們的美意外，更希望透過此一活動，傳達「吃在地食當季」的食農教育原則，透過日常飲食為健康加分。

謝國樑表示，加碼補助每餐10元，讓調漲的物價不要轉嫁給家長，也確保午餐食材品質不打折，會努力讓孩子們都能夠吃得健康又營養，包括營養午餐的溯源以及品質，做好營養午餐的把關工作。

教育處長劉美蘭表示，教育處每年皆會聯合各單位至學校抽查午餐衛生及食材安全性，如檢驗不合格及食材混充或造假等情事，皆會請學校依契約辦理，維護學生食的健康。