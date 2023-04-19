基隆四接公投李進勇指依法駁回 王醒之：2前市長怕民意集結

針對四接公投連署案，中選會主委李進勇今天在立法院表示，行政院已認定該案不屬於地方公投範圍，依法駁回。「基隆護海公投」領銜提案人王醒之今晚回應表示，「兩個前基隆市長很明顯就是害怕基隆市的民意集結。」

公投領銜提案人王醒之表示，李進勇的說法恰恰好再次反映出「中央剝奪地方自治權」的事實。內政部先將這個公投「指鹿為馬」扭曲為「非地方自治事項」，目的就是封殺這個公投。

王醒之說，而現在連基隆市政府依地方自治權限正式認定「公投合於規定」，中選會卻還要繼續阻擋，「這兩個前基隆市長（指林右昌、李進勇）很明顯就是害怕基隆市的民意集結。」

王醒之指出，當中央與地方權限劃分有爭議時，實際上依地方制度法規定，本來就可以請司法院解釋或立法院協調，但是，分析起來，內政部長林右昌更想要「快刀斬亂麻」，準備要報請行政院，請陳建仁院長直接撤銷這個公投。接下來，就要看陳建仁的政治智慧了。

中選會日前認定，基隆護海公投非地方自治事項，不得經由再次補正而為地方性公投。國民黨立委林思銘、王鴻薇今天質疑，中央沒收地方公投，打壓基隆民意。中選會主委李進勇表示，行政院已認定該案不屬於地方公投範圍，依法駁回。