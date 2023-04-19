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解決花蓮每天上百噸垃圾量 台泥氣化爐7月試運轉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（右二）今天率縣府團隊，前往台泥DAKA再生資源利用中心，考察氣化爐及相關設施建造進度。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚（右二）今天率縣府團隊，前往台泥DAKA再生資源利用中心，考察氣化爐及相關設施建造進度。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣去年每天產出垃圾量約為174噸，以往大多轉運到宜蘭利澤焚化爐處理，自2020年底利澤焚化爐開始減收花蓮垃圾後，造成花蓮的垃圾場大爆滿，垃圾處理問題迫在眉睫。台泥耗資47億元，興建水泥氣化爐與擴大增加建設DAKA園區，將於今年7月開始試運轉。

花蓮縣長徐榛蔚今天率縣府團隊，前往台泥DAKA再生資源利用中心，考察氣化爐及相關設施建造進度。

花蓮縣政府與台灣水泥公司合作，興建「花蓮縣水泥業（窯）協同處理廢棄物民間自提BOO案」，於2021年動工，預計於今年7月開始試運轉，每天最高可處理200噸垃圾，可有效解決縣內家戶垃圾堆置問題，透過廢棄物資源化替代原料與燃料、縮短垃圾轉運路程可減少碳排放，預計每年可減碳超過4萬噸。

縣府表示，未來台泥公司將規畫多種寓教於樂的生態體驗館及生態教育場域，並將空氣檢測數據公開於DAKA園區，使水泥窯協同處理廢棄物的流程透明化，讓民眾更加安心。

縣長徐榛蔚指出，深知永續作為不是喊喊口號就能達成，必須擬定前瞻性的行動方案，並結合創新技術與創意思維。縣府與民間機構攜手合作，在處理棘手的垃圾問題的同時，也協助在地發展觀光及提高就業機會。最重要的是大家能從自身做起，減少垃圾量，保護環境，讓永續成為生活的一部份。

台泥興建水泥氣化爐，預估今年7月試運轉氣化處理系統。圖／花蓮縣政府提供
台泥興建水泥氣化爐，預估今年7月試運轉氣化處理系統。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 廢棄物 徐榛蔚

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