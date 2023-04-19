快訊

松永家的悲傷：日本池袋暴走案4年後...事故遺族「快樂的權利」

「台灣我們來了！」 美總統候選人提超狂政見：發步槍給全台家庭

台大實驗室冒黑煙！存放柴油及鋰電池 升為「三級火警」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睽違3年 秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽6月登場

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
睽違3年，秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽將重新舉辦，圖為往年選手泛舟情景。圖／資料照
睽違3年，秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽將重新舉辦，圖為往年選手泛舟情景。圖／資料照

睽違3年，東部海岸國家風景區管理處今年夏天舉辦「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，賽事組別包含鐵人三項、鐵人兩項、鐵三角，更新增純泛舟組別競賽，讓選手們橫越山河時，體驗秀姑巒溪之美，賽事將於6月11日登場。

東管處表示，秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽，賽事包括三項的泛舟、路跑、自行車，兩項的泛舟與路跑，一起接力的鐵三角，由兩人或三人接力完成三項，時間4小時至6.5小時不等。今年新增「純泛舟競賽組」，民眾可自行組隊參加，一艇為8人，人數未達會協助湊齊，一路從秀姑巒溪遊客中心泛舟到新長虹橋，透過團隊合作划船競速，整趟約5小時，活動報名至5月12日截止。

東管處長林維玲指出，因疫情等了3年，今年才得以舉辦秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽，有很多人躍躍欲試，國境開放後，外國旅客也可參加，希望在6月為花蓮旅遊帶來一劑強心劑。同時搭配縣府的獎勵旅遊方案，以及瑞穗鄉公所在賽前一天辦的市集，相信大家會不虛此行。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮觀光市場復甦，從4月到7、8月都是旅遊旺季，「參加的是勇士，完賽的是英雄」，縣府與東管處合作，推出旅遊獎勵方案，到今年11月30日前，只要符合條件，到花蓮住宿食衣遊購行可享85折，自由行可抽汽車，若是旅行社還有補貼方案，等於是雙重送。

泛舟業者呂學宜說，由於沒有下大雨，現在秀姑巒溪水位約59公尺，算是低標，客船以往是8至10人，為避免船卡在溪道上，因此不會坐太滿，大概是6個人；不過過兩天應該會下雨，溪水不至於沒有。隨著疫情解封，現在泛舟散客已陸續報名，希望今年可達到11萬名遊客，恢復疫情前的水準。

受疫情影響停辦3年，東管處主辦的秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽，將於6月11日登場，今天東管處舉辦賽前記者會，廣邀大眾參賽。記者王思慧／攝影
受疫情影響停辦3年，東管處主辦的秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽，將於6月11日登場，今天東管處舉辦賽前記者會，廣邀大眾參賽。記者王思慧／攝影
東管處6月舉辦「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，有運動毛巾、防水袋及水杯等紀念品。記者王思慧／攝影
東管處6月舉辦「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，有運動毛巾、防水袋及水杯等紀念品。記者王思慧／攝影

花蓮 路跑

延伸閱讀

花蓮秀姑巒溪遊客中心整修 地標大頭目圖騰拆除

相關新聞

睽違3年 秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽6月登場

睽違3年，東部海岸國家風景區管理處今年夏天舉辦「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，賽事組別包含鐵人三項、鐵人兩項、鐵三角，更新...

影／光陽S6、i-One兩車款參與基隆電動車 謝國樑：很有誠意

光陽董事長柯勝峯今天拜會基隆市府，宣布參與市長謝國樑4萬元電動車專案，光陽提供S6、i-One都會版和兩種車款，市價分別...

基隆青年電動機車即將落實 光陽參與計劃的兩車款免補價差

基隆市長謝國樑的青年電動機車計劃即將落實。

世界級「櫟林天堂」被剷除闢薑田 生態學會連署籲政府保育

台灣生態學會調查發現，台東達仁安朔地區森林，是全國「殼斗科」物種密度及多樣性最高地區，被譽「櫟林天堂」，但櫟林逐漸被剷除...

不是只能Gogoro！光陽想參加基隆電動車專案 今展示車款曝光

基隆市長謝國樑提出的4萬元電動車政策，已將追加減預算3.6億元送議會，預計在5月時可以審議，繼4月10日中華汽車總經理陳...

蘇澳蔣介石銅像 拆除暫存

宜蘭蘇澳鎮公所廣場蔣介石騎馬銅像，是縣內最大的蔣介石銅像，昨天拆除，國民黨籍議員建議已成地標，不要動，但民進黨籍鎮長李明...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦