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睽違3年 秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽6月登場
睽違3年，東部海岸國家風景區管理處今年夏天舉辦「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，賽事組別包含鐵人三項、鐵人兩項、鐵三角，更新增純泛舟組別競賽，讓選手們橫越山河時，體驗秀姑巒溪之美，賽事將於6月11日登場。
東管處表示，秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽，賽事包括三項的泛舟、路跑、自行車，兩項的泛舟與路跑，一起接力的鐵三角，由兩人或三人接力完成三項，時間4小時至6.5小時不等。今年新增「純泛舟競賽組」，民眾可自行組隊參加，一艇為8人，人數未達會協助湊齊，一路從秀姑巒溪遊客中心泛舟到新長虹橋，透過團隊合作划船競速，整趟約5小時，活動報名至5月12日截止。
東管處長林維玲指出，因疫情等了3年，今年才得以舉辦秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽，有很多人躍躍欲試，國境開放後，外國旅客也可參加，希望在6月為花蓮旅遊帶來一劑強心劑。同時搭配縣府的獎勵旅遊方案，以及瑞穗鄉公所在賽前一天辦的市集，相信大家會不虛此行。
花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮觀光市場復甦，從4月到7、8月都是旅遊旺季，「參加的是勇士，完賽的是英雄」，縣府與東管處合作，推出旅遊獎勵方案，到今年11月30日前，只要符合條件，到花蓮住宿食衣遊購行可享85折，自由行可抽汽車，若是旅行社還有補貼方案，等於是雙重送。
泛舟業者呂學宜說，由於沒有下大雨，現在秀姑巒溪水位約59公尺，算是低標，客船以往是8至10人，為避免船卡在溪道上，因此不會坐太滿，大概是6個人；不過過兩天應該會下雨，溪水不至於沒有。隨著疫情解封，現在泛舟散客已陸續報名，希望今年可達到11萬名遊客，恢復疫情前的水準。
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