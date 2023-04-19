Gogoro尚未列青年機車專案 謝國樑：不會去拜託

基隆市長謝國樑今天宣布光陽集團2款電動機車加入「青年電動機車」專案，對於Gogoro尚未列入專案，謝國樑說，「希望他們（指Gogoro）也會過來」，但他不會去拜託。

光陽集團董事長柯勝峯上午拜會謝國樑，雙方在基隆市政府大廳舉行記者會，謝國樑致詞說，經過一段時間討論，市府未來會提供2款光陽電動機車給基隆青年，作為「青年電動機車」專案（選項）。

記者詢問，謝國樑選舉時曾提出免費提供青年Gogoro（或同等級）電動機車，但目前Gogoro尚未列入此專案。

謝國樑接受媒體聯訪說，「你提到那個廠牌，我們歡迎所有的廠牌來找我們，我希望他們（指Gogoro）也會過來」，但他不會去拜託，企業行為拜託也沒有用，就像光陽今天會來也是經過充分評估，只要是像光陽優秀的廠牌，市府都很歡迎。

此外，謝國樑表示，選舉過程中，這項政策被討論許多，甚至選舉結束後，也有部長級政治人物公開說是輸給這項政策，他希望不要成為提倡節能減碳的反指標，希望大家給予祝福，不要以政治理由攻擊政策，因為看起來攻擊也不一定有很直接的效果。

謝國樑說，他在基隆市政府有限預算內幫大家爭取好的車輛，也有人提到，專案提供的電動機車，可能連二信中學的坡度也爬不上去等，現在大家看到性能後，應該沒有這樣的問題。

謝國樑表示，總之，就是會有不斷對政策的「詛咒」，他會努力把最好的產品和方案帶給市民，希望大家能以更祝福的方式看待這項政策，盡量促成，基隆首先嘗試推出，期盼其他縣市，尤其直轄市也能參考。

柯勝峯指出，基隆「青年電動機車」專案立意良善也能推廣電動機車，光陽會全力以赴，提供市民好的電動機車。因應基隆地形，也挑選車款供選擇，若能順利與市府合作，對品牌市占率有所幫助，光陽也會廣泛設置換電站提供一定服務水準。

光陽集團指出，今天提出的電動機車Ionex i-One都會版，因更換新款顏色，建議售價提高新台幣1000元至6萬3800元、S6Rex車款建議售價8萬2800元。截至目前為止，除光陽外，加入此專案還有中華汽車勁炫125超質款，基市府指建議售價7萬7900元。

謝國樑選舉時提出免費提供「青年電動機車」政見，基市府已向基隆市議會提出共3.8億餘元追加預算案，預計補助共1.2萬輛、每輛3萬元，待議會通過追加預算案後，最快下半年啟動計畫。

謝國樑上任後曾表示，此專案首批適用民國78年到92年出生基隆市民，須入籍基隆市滿3年，擁有駕照滿1年，以汰舊換新優先，且連5年達成4小時公益回饋，每輛由基市府補助3萬元，中央政府補助1萬元，合計補助約4萬元。