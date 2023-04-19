全台最大馬當部落聚會所4月底完工 趕上7月豐年祭

台東馬當部落文化聚會所含公園面積逾1800坪，有文健站和可容納162人的展演活動九邊形鋼棚場，是全國最大原住民聚會所，4月底完工，馬當部落7月豐年祭70年來首次將在聚會所舉辦。

全台最大的原民部落「台東市馬當部落」，70多年來受限土地問題苦無聚會所，在行政院原民會、立委劉櫂豪與陳瑩，以及台東縣政府攜手積極爭取經費並解決用地、法規等問題，終於在去年順利動工。

台東縣政府發布新聞稿指出，台東縣長饒慶鈴今天在縣府原住民族行政處長方銘總陪同下，前往視察工程；饒慶鈴表示，目前工程進度已達98%，將於4月底完工，今年7月族人即可在全新場地舉行豐年祭，未來也將供作老幼族人學習空間。

饒慶鈴表示，馬當部落是行政院原民會735個核定部落中人數最多，約3千人左右，不僅無固定聚會所，且豐年祭時節也都向學校、私人或台東市公所借用臨時場地辦理，多年來族人積極爭取，但部落周邊公有土地難尋，在縣府努力下，啟動豐榮、豐樂區段徵收作業，為聚會所取得用地。

饒慶鈴說，聚會所設計理念及圖像上皆與部落進行討論，與族人達成共識後定案，以符合部落需求為目標，使聚會所呈現山、海與族人們情感間的聯結；期盼完工後提供部落族人傳統祭儀、特殊慶典及休閒活動使用，聚會所旁一併新建文健站，給長者舒適良好的學習活動空間，讓族人能在此傳承延續部落文化及長者智慧。

縣府原民處表示，馬當聚會所結合公園面積逾1800坪，工程包含正九邊形鋼棚（聚會所）、公共廁所及文化健康站各1棟；聚會所面積約150坪，有可容納162 人的席位。

聚會所公園入口處置放象徵鎮定土地的入口景石，正九邊形的聚會所折板屋頂建成，象徵台東的山峰與海浪，回應阿美族作為大海子民的精神；屋面以祖靈之眼的圖騰環狀排列，並對應到太陽意象；聚會所地面則由族人徵詢部落耆老意見，使用紅、黑兩色相間的傳統阿美族配色施作。