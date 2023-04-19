台東夏季線上旅展招募在地業者 即日起報名

為推廣國旅客群，搶攻夏季旅遊市場，「2023台東夏季線上旅展」將於5月中開展，即日起開始報名至4月30日止，招募台東在地業者搶攻夏季旅遊市場。

台東縣政府今天發布新聞稿，隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後措施鬆綁，國內掀起新一波旅遊熱潮，

將於5月15日至6月15日透過台東觀光旅遊網站辦理「2023台東夏季線上旅展」。

即日起至4月30日招募在地業者提供優質台東旅遊產品，台東縣政府歡迎正要規劃夏季出遊旅客，把握台東夏季線上旅展期間，為自己與家人朋友安排一場獨一無二的台東之旅。

台東縣長饒慶鈴表示，「2023台東夏季線上旅展」邀集在地業者提供各式優質旅遊產品資訊，分「遊程類」及「其他類 （旅宿、伴手禮等產品）」兩類型，民眾透過台東觀光旅遊網，即可全盤了解台東有哪些必吃必去必玩行程，為夏季旅遊規劃提前作準備。

交通及觀光發展處代理處長江慧卿表示，台東觀光旅遊網累計瀏覽數破千萬，也是台東主要旅遊資訊入口網站，希望藉由網站高瀏覽率，推出線上旅展行銷活動，提供在地業者產品露出機會；相關產品透過縣府各式宣傳，歡迎有意參加台東觀光相關業者、旅行社等業者把握報名時間踴躍報名，共同推廣台東觀光。