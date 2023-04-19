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影／光陽S6、i-One兩車款參與基隆電動車 謝國樑：很有誠意

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
光陽董事長柯勝峯今天拜會基隆市府，宣布參與市長謝國樑4萬元電動車專案，光陽提供S6、i-One都會版和兩種車款。記者游明煌／攝影
光陽董事長柯勝峯今天拜會基隆市府，宣布參與市長謝國樑4萬元電動車專案，光陽提供S6、i-One都會版和兩種車款。記者游明煌／攝影

光陽董事長柯勝峯今天拜會基隆市府，宣布參與市長謝國樑4萬元電動車專案，光陽提供S6、i-One都會版和兩種車款，市價分別是8萬、6萬多元，認為對市占率很有幫助。謝國樑說，感謝光陽非常有誠意拿出兩款外型和性能都很好的車種，最後會評選出數家優良廠商來合作。

柯勝峯說，很高興基隆市府提出歷年來規模最大、做公益立意良善的電動車政策，考慮基隆市地形有上下坡，推出S6、i-One都會版兩種白牌車，符合長、短程騎乘需求，兼顧消費者不同需求，未來廣設充電站也沒有問題。

柯勝峯表示，市府提出每輛4萬元的補助，因為共有5萬輛的量，對未來市占率一定有很大的幫助，也符合政府節能減碳政策。

光陽指出，電動車Ionex i-One都會版目前售價6萬2800元、S6車款售價則是8萬2800元。

謝國樑說，感謝光陽非常有誠意拿出兩款外型和性能都很好的車參加專案，未來不會拒絕任何一家廠牌，也不會單一接受只有一家廠牌，最重要的考量就是節能減碳以及讓青年擔任志工做公益。

謝國樑表示，電動車採用專案補助的方式辦理，如果預算獲得議會通過後，市府會評選出幾家符合條件的優良、適合廠商，但也不是所有的廠牌都會接受。今年預計補助1萬2千輛，明年1萬2千到1萬3千輛。

因未來電動機車數量會非常的大，謝國樑希望充電站的分布要足夠，會有相關配套，市府會在空間上多協助業者。

被問到電動機車龍頭Gogoro尚未表態，是否不參加專案？謝國樑說，歡迎任何廠商參與，也非常歡迎他們來參加，但他不會去拜託他們，因為商業行為拜託也沒有用。

市府預計4年編列5萬輛，市府提供給符合條件的自然人每輛補助3萬元，另因汰舊換中央有1萬元補助，因此總價是4萬元的電動機車。而做公益的條件就是拿車的那一年度開始5年，每年做至少4小時的志工。

謝國樑提出的4萬元電動車政策，已將追加減預算3.6億元送議會，預計在5月時可以審議。繼4月10日中華汽車總經理陳昭文拜會基市府，提出將以旗下訂價超過7萬元eMOVING電動機車參與專案，光陽是第二家表態參與廠商。

謝國樑選前提出送只要擔任志工滿時數，可免費獲得Gogoro或同等線電動車，選後提出計畫兌現政見，限定補助對象為78到92年次青年，市府統計有7萬1893人，但具機車駕照、設籍基隆連續3年以上且在籍，並加入基隆市公益時數服務行列，且以汰舊換新優先。

光陽董事長柯勝峯今天拜會基隆市府，宣布參與市長謝國樑4萬元電動車專案，光陽提供S6、i-One都會版和兩種車款。記者游明煌／攝影
光陽董事長柯勝峯今天拜會基隆市府，宣布參與市長謝國樑4萬元電動車專案，光陽提供S6、i-One都會版和兩種車款。記者游明煌／攝影
光陽董事長柯勝峯今天拜會基隆市府，宣布參與市長謝國樑4萬元電動車專案，光陽提供S6、i-One都會版和兩種車款。記者游明煌／攝影
光陽董事長柯勝峯今天拜會基隆市府，宣布參與市長謝國樑4萬元電動車專案，光陽提供S6、i-One都會版和兩種車款。記者游明煌／攝影

謝國樑 基隆 電動機車

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