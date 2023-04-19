世界級「櫟林天堂」被剷除闢薑田 生態學會連署籲政府保育

台灣生態學會調查發現，台東達仁安朔地區森林，是全國「殼斗科」物種密度及多樣性最高地區，被譽「櫟林天堂」，但櫟林逐漸被剷除改闢薑田，學會透過網路連署為殼斗科森林請命。台東林管處表示，該區土地管理權責複雜，將依法與國產署協調，辦理可移撥的國產署土地接管。也評估運用國土計畫法工具，導入生態保育可行性。

台東林管處表示，2019年委外調查後，了解安朔地區稀有植物及其他殼斗科樹種分布、植群特性，2021年起全面調查大竹溪以南，包含達仁、大武鄉植群生態，掌握瀕危樹種棲地環境現況。

東管處說，該區土地使用地類別包含國土保安、林業、農牧及交通用地等，管理機關則涉及林務局、國有財產署、原民會、鐵路局等及在地鄉公所。土地管理又有出租、不出租區別，管理性質複雜。

針對轄下租地造林地，以現有法規啟動輔導，包括養蜂等林下經濟、生態解說導覽推廣，及私有林限伐補償等措施，另後續將評估導入生態服務給付等，期能兼顧當地林農生計、植群資源及棲地保育。

台東縣政府地政處長沈碧恕表示，國土計畫圖籍是由中央收集各部會意見後，再交地方畫設，本案有保育需求，林管等單位會向上反映做變更，若需變更、縣府會依規定辦理。

台灣生態學會2021年元月起調查研究東南區山林，且接受台東林管處調查計畫，得知台東達仁安朔地區森林，竟然是全國殼斗科物種密度及多樣性最高的地區，在海拔400至601公尺間，存在全台灣最豐富的櫟族14種，同時，在助矢山山頂部位行走10公尺，可見9種櫟。