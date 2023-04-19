不是只能Gogoro！光陽想參加基隆電動車專案 今展示車款曝光

基隆市長謝國樑提出的4萬元電動車政策，已將追加減預算3.6億元送議會，預計在5月時可以審議，繼4月10日中華汽車總經理陳昭文拜會基隆市政府表達參與專案後，光陽董事長柯勝峯今天將拜會基隆市府，將宣布也要參與計畫。光陽提供i-One和S6兩種車款上午擺放在市府門口展示，車種因此曝光。

光陽公司指出，光陽電動機車品牌Ionex今天將與基隆市政府宣布重要消息，共同舉辦青年電動機車計畫記者會。市府說，今天10點拜訪會後市長會說明計畫，光陽也會公布參與計畫車款及數量。

光陽提供i-One和S6兩種車款放市府門口展示，車種因此曝光。這兩種車款，不少民眾看到都說還不錯，讓人期待。

市場預期，基隆市的青年電動機車計畫將釋出相當可觀的電動機車需求，對於電動機車業者的攻城掠地有重要意義，也吸引不少業者加入戰局。

據市場指出，PGO、光陽、宏佳騰、中華eMoving等四家業者都有意願投標，但電動機車龍頭Gogoro則尚未表態，引發市場關注。不過，基市府今天表示，標案尚未開始，一切都還在作業中，並未排除任何一家的可能性，都會積極爭取。

中華汽車總經理陳昭文4月10日拜會謝國樑，並表示將以旗下訂價超過7萬元eMOVING電動機車參與專案，並提出建置充電站構想。謝說，感謝中華汽車表態參與，還會有其他廠牌加入，協助青年做公益取得電動機車。

市府說，今年編列3億6千萬，首批要補助1萬2千輛，中央汰舊換新每輛補助1萬、地方每輛補助3萬，全案已先送議會，仍待議會開議時審議細節，通過後即可正式啟動。

基隆市電動車政策將採取補助方式進行，環保局長馬仲豪說，將以補助方式將有意願廠牌納入專案，符合市府要求的車子性能並有相關認證即可提供符合資格市民選擇，因此提供廠商可能會有多家，如有總價4萬元車款廠牌，都可和市府連繫，參與青年電動車專案計畫。

市府限定補助對象為民國78到92年次青年，市府統計7萬1893人，具機車駕照、設籍基隆連續3年以上且在籍，並加入基隆市公益時數服務行列，且以汰舊換新優先。

謝國樑送電動車政見，市府2月曾在議會報告執行方案，藍綠議員唇槍舌戰，綠批原本說的免費送變成補助，還把經濟部、環保署補助汰舊換新的額度也算進去，質疑「慷中央之慨」；藍則指幫忙年輕人買車很好，並可引進電動機車的產業鏈，不要有意識形態杯葛。