光陽將參與謝國樑電動機車計畫明拜會 車款送基隆曝光

基隆市長謝國樑的4萬元電動車政策，繼4月10日中華汽車總經理陳昭文拜會基隆市政府表達參與專案後，光陽董事長柯勝峯明天也將拜會基隆市府，會後將宣布參與電動機車計畫。今晚光陽已將參與計畫的機車車款運到市政府，將在明天對外展示並說明。

謝國樑選前提出送只要擔任志工滿時數，可免費獲得Gogoro或同等線電動車，選後為兌現政見，市府已將追加預算送議會，今年編列3億6千萬，首批要補助1萬2千輛，中央汰舊換新每輛補助1萬、地方每輛補助3萬，全案仍待議會審議。

據市場指出，ＰＧＯ、光陽、宏佳騰、中華eMoving等四家業者都有意願投標，但電動機車龍頭Gogoro則意願不高，引發市場關注。不過，市府表示，目前計畫及預算都還沒有審議，標案還還未正式開標，一切都還在作業中，並未排除任何一家的可能性，都會積極爭取。

中華汽車總經理陳昭文4月10日拜會謝國樑，並表示將以旗下訂價超過7萬元eMOVING電動機車參與專案，並提出建置充電站構想。謝說，感謝中華汽車表態參與，還會有其他廠牌加入，協助青年做公益取得電動機車。

光陽董事長柯勝峯明天也將拜會基隆市府，會後將宣布參與電動機車計畫。