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海拔2500公尺大禹嶺淨山 蜘蛛人清4公噸垃圾包括廢機車

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮林管處結合戶外亦溯休閒運動社等公私部門，舉辦「大禹嶺淨山計畫」，號召熱心的攀岩高手們垂降撿拾邊坡垃圾。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處結合戶外亦溯休閒運動社等公私部門，舉辦「大禹嶺淨山計畫」，號召熱心的攀岩高手們垂降撿拾邊坡垃圾。圖／花蓮林管處提供

花蓮林管處結合戶外亦溯休閒運動社等公私部門，舉辦「大禹嶺淨山計畫」，請來近20多位精於攀岩垂降的「蜘蛛人」，在海拔2500多公尺的台14甲40.8公里處邊坡，以垂降方式清出垃圾，2天竟清出多達4000公斤，甚至還有報廢機車，相當驚人。

花蓮林管處副處長王怡靖表示，配合向山、向海致敬及無痕山林政策，持續辦理淨山活動，但山區有一些垃圾點因位處陡坡，無法以人工方式清除，因此在「戶外亦溯」協助下，請來有垂降技能、有裝備的垂降高手們，協助清理山區垃圾，這也是林管處持續推動的公私協力的一部分。

技術高超的「蜘蛛人」們來自各行各業，平常各有工作，都是利用假日來支援。這次於15、16日兩天，在海拔2500公尺的台14甲線40.8公里處沿線、屏風山登山口，清理廢棄物

他們先垂降到至少2、3層樓的邊坡，徒手撿拾再分類，除了一般垃圾、寶特瓶等，甚至還有報廢機車、洗衣機、金爐、廢棄獵槍，讓現場人員相當驚訝。因體積龐大也相當沉重，有時還需好幾個人合力搬抬。經過兩天辛苦清理，清出的垃圾量達到4000公斤。

活動發起人「戶外亦溯」社長賴瑞均，淨山已經10多年，他說，這次與花蓮林管處、綠葉戶外企業社，共同號召攀岩垂降高手淨山，希望以平日訓練的技巧，用吊掛方式清理廢棄物，希望讓攀岩不只是一項運動，也能對環境貢獻心力。

花蓮林管處結合戶外亦溯休閒運動社等公私部門，舉辦「大禹嶺淨山計畫」，號召攀岩高手們垂降撿拾邊坡垃圾，兩天清出4公噸。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處結合戶外亦溯休閒運動社等公私部門，舉辦「大禹嶺淨山計畫」，號召攀岩高手們垂降撿拾邊坡垃圾，兩天清出4公噸。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處結合戶外亦溯休閒運動社等公私部門，舉辦「大禹嶺淨山計畫」，號召攀岩高手們垂降撿拾邊坡垃圾，甚至還清出廢棄機車。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處結合戶外亦溯休閒運動社等公私部門，舉辦「大禹嶺淨山計畫」，號召攀岩高手們垂降撿拾邊坡垃圾，甚至還清出廢棄機車。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處結合戶外亦溯休閒運動社等公私部門，舉辦「大禹嶺淨山計畫」，號召攀岩高手們垂降撿拾邊坡垃圾。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處結合戶外亦溯休閒運動社等公私部門，舉辦「大禹嶺淨山計畫」，號召攀岩高手們垂降撿拾邊坡垃圾。圖／花蓮林管處提供

花蓮 廢棄物

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