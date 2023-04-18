海拔2500公尺大禹嶺淨山 蜘蛛人清4公噸垃圾包括廢機車
花蓮林管處結合戶外亦溯休閒運動社等公私部門，舉辦「大禹嶺淨山計畫」，請來近20多位精於攀岩垂降的「蜘蛛人」，在海拔2500多公尺的台14甲40.8公里處邊坡，以垂降方式清出垃圾，2天竟清出多達4000公斤，甚至還有報廢機車，相當驚人。
花蓮林管處副處長王怡靖表示，配合向山、向海致敬及無痕山林政策，持續辦理淨山活動，但山區有一些垃圾點因位處陡坡，無法以人工方式清除，因此在「戶外亦溯」協助下，請來有垂降技能、有裝備的垂降高手們，協助清理山區垃圾，這也是林管處持續推動的公私協力的一部分。
技術高超的「蜘蛛人」們來自各行各業，平常各有工作，都是利用假日來支援。這次於15、16日兩天，在海拔2500公尺的台14甲線40.8公里處沿線、屏風山登山口，清理廢棄物。
他們先垂降到至少2、3層樓的邊坡，徒手撿拾再分類，除了一般垃圾、寶特瓶等，甚至還有報廢機車、洗衣機、金爐、廢棄獵槍，讓現場人員相當驚訝。因體積龐大也相當沉重，有時還需好幾個人合力搬抬。經過兩天辛苦清理，清出的垃圾量達到4000公斤。
活動發起人「戶外亦溯」社長賴瑞均，淨山已經10多年，他說，這次與花蓮林管處、綠葉戶外企業社，共同號召攀岩垂降高手淨山，希望以平日訓練的技巧，用吊掛方式清理廢棄物，希望讓攀岩不只是一項運動，也能對環境貢獻心力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言