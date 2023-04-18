花蓮富里鄉長當選人不就職6月補選 江東成搶頭香領表

花蓮富里鄉長補選今天起領表，代理鄉長江東成搶頭香，今天由鄉農會總幹事張素華、鄉代會主席葉家鴻及多位縣議員陪同領表，表示施政主軸就是要讓富里鄉民過著幸福快樂的日子，願為此全力以赴。連任失利的前鄉長陳榮聰，也很可能再度投入選戰。

富里鄉長當選人張容榕兩度通知未宣誓就職，是花蓮地方自治史上頭一遭，依法必須補選。選縣委會已公告6月18日投票，今天起領表，24日至26日登記。

江東成一早由多位地方人士陪同領表，展現團結氣勢。警界退休的他表示，其實從來沒有把參選鄉鎮市長納入他的考量，但年初派代富里鄉長，在鄉公所服務近3個月，深感地方團體、鄉親的愛護，讓他非常感動，決定參選。

他說，自己的施政主軸是「以鄉親為本、以民意為依歸」，富里是純樸漂亮的地方，若補選能成功，繼續擔任鄉親，一定會摒棄個人私念，團結所有公私力量，全力為富里鄉打拚，為鄉親謀福利，讓經濟、農業等相關產業起飛，讓鄉親過著幸福快樂的日子。

64歲的江東成是鳳林鎮客家子弟，警察大學畢業，從花蓮縣警局副局長一職退休後，進入縣府服務，接連擔任花蓮縣政府地政處、民政處長，卸任後再轉任立委傅崐萁服務處執行長。

後來因時任玉里鎮長蔡秋龍涉貪被停職，江東成於去年3月獲縣府指派代理鎮長，去年底選舉結束新科鄉鎮市長就職，江東成卸下代理鎮長職務沒幾天，又被派代，今年1月3日就任富里鄉代理鄉長，被譽為專業鄉鎮長代理人。他個性盡責認真，身段柔軟，在玉里、富里兩鄉鎮代理期間，都受到地方肯定，這次鄉長補選，地方勸進聲浪不斷。