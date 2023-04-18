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影／宜蘭最大蔣介石銅像拆除 蘇澳鎮長李明哲：勢在必行
宜蘭蘇澳鎮公所廣場蔣介石騎馬銅像，是縣內最大的蔣介石銅像，今天上午拆除！儘管地方上對於拆除動作，意見兩極化，但鎮長李明哲強調「勢在必行」，未來會把銅像移置到桃園慈湖園區，留下來的空間做為鎮民廣場。
這座蔣介石騎馬銅像高度250公分、重約500公斤，下方基座高度450公分，合計7公尺高，1982年設置，至今41年，期間多次遭到噴漆塗鴉。2005年前鎮長李坤山曾進行修復，這次進行拆除的是李坤山的兒子、現任鎮長李明哲。
由於銅像占地面積頗大，蘇澳鎮民代表會支持移走銅像；但也有藍營縣議員李茂豐認為，這銅像是40幾年來的地標，也有遊客會來拍照，最近不少多民眾向他反映，建議不要移動。
鎮公所今天上午展開拆除工程，鎮長李明哲表示，為了落實轉型正義，同時也給鎮民更大的活動空間，公所提出「蘇澳鎮公所廣場及周邊道路人本環境提升計畫」，工程總經費2500萬元，拆除銅像勢在必行。
針對銅像的去處？李明哲說，之前公所曾經詢問過宜蘭軍人忠靈祠與桃園慈湖園區，縣政府回覆宜蘭軍人忠靈祠已無空間，慈湖園區有工程進行中，鎮公所先找合適的地點暫時安置，日後會正式去函把銅像移往慈湖園區。
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