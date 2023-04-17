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礁溪鄉第一屆歌唱大賽通通有獎 入圍決賽就送KTV組

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪鄉長張永德宣布「礁溪鄉第一屆歌唱大賽」起跑，報名完賽就可以獲贈禮券，入圍決賽的五名可獲贈高級行動KTV組。圖／鄉公所提供
礁溪鄉長張永德宣布「礁溪鄉第一屆歌唱大賽」起跑，報名完賽就可以獲贈禮券，入圍決賽的五名可獲贈高級行動KTV組。圖／鄉公所提供

宜蘭礁溪鄉公所首次舉辦歌唱比賽，只要設籍宜蘭都可以報名參加，比賽分為青年組及中年組，報名完賽送禮券，各組決賽入圍獎取5名，可獲高級行動KTV組，各組第一名獎金1萬5千元，等於只要比賽就有好禮，吸引不少人躍躍欲試。

礁溪鄉公所、鄉代會與旅館商業同業公會等單位今天舉辦宣傳記者會，鄉公所有鑑於愛唱歌的民眾很多，為提倡全民正當休閒娛樂，提升文化音樂素養，舉辦第一屆歌唱大賽，藉以鼓勵熱愛歌唱的民眾發揮所長，展現天籟歌喉。

鄉長張永德表示，以歌會友，只要宜蘭縣民都可以免費報名參加，青年組20歲至40歲，中年組41歲至70歲，比賽取前三名及台風獎二名，第一名獎金1萬5千元、第二名1萬元、第三名8千，台風獎3千元，賽事總獎金7萬8千元，歡迎報名參賽。

評分標準：音色、音準及節拍占40％，咬字節奏及演唱技巧占40％，儀態台風占10％、服裝造型占10％；決賽時自選曲一首占70%、官方指定曲一首占30%。

決賽指定曲三選一，青年組是蔡淳佳的陪我看日出、周杰倫的七里香、 江惠的家後；中年組是許富凱的今夜擱再想你、詹雅雯的深情海岸、梅艷芳的女人花。

礁溪鄉第一屆歌唱大賽5月3日上午9時起受理報名，兩組名額各限50名，比賽6月3日及4日在三民社區活動中心登場。詳情可至「礁溪觀光旅遊網」及「真愛趣礁溪」臉書粉絲頁了解及下載報名表。

礁溪鄉第一屆歌唱大賽起跑，比賽分成青年組及中年組，各組參賽名額50人。圖／鄉公所提供
礁溪鄉第一屆歌唱大賽起跑，比賽分成青年組及中年組，各組參賽名額50人。圖／鄉公所提供
礁溪鄉第一屆歌唱大賽起跑，比賽分成青年組及中年組，獎金贈品誘人，吸引不少人躍躍欲試。圖／鄉公所提供
礁溪鄉第一屆歌唱大賽起跑，比賽分成青年組及中年組，獎金贈品誘人，吸引不少人躍躍欲試。圖／鄉公所提供

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