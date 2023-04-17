JHBL乙級聯賽冠軍 去年落居第4名 銘傳國中再奪冠雪恥
基隆市銘傳國中籃球隊參加國中籃球聯賽（JHBL），昨晚在乙級聯賽冠亞軍之戰，力克複賽宿敵宜蘭縣文化國中籃球隊，抱回冠軍獎盃。銘傳日前在複賽1、2名排名戰曾敗給文化，記取教訓，終在冠亞軍戰雪恥。
基隆市銘傳國中體育班籃球團隊，被視為基隆市籃球項目的領頭羊，也是球賽項目球隊訓練的模範部隊。銘傳國中在108、109學年度連兩年拿下JGBL乙級聯賽全國冠軍，去年相對遜色，只拿到第4名。
銘傳籃球教練徐偉勝在去年輸球後，重新檢視選手訓練狀況，並利用以賽代訓方式，讓選手在賽程中調整自己的節奏及團隊的默契，藉以提升團隊身心素質，並讓球技能再上一層樓。
徐偉勝說，今年聯賽複賽曾跟宜縣文化國中交手，原本領先，最後被逆轉。輸球雖然可惜，但也讓球隊看到很多問題。也許是因為多次對上文化國中多贏球，大家才會覺得沒有什麼問題，結果落敗，以複賽第2名進入決賽。
複賽結束後，距離決賽開戰還有5天時間，銘傳籃球球員沒有放鬆，而且還更努力備戰，還與高中球隊對抗，激勵鬥志，一路打進冠亞軍戰，再次對上宜縣文化國中。
兩隊比賽過程中，銘傳國中多保持領先，但進入第4節時，一度被文化國中追平比數，還好憑藉著良好的團隊默契與紮實的訓練，加上隊長游元鈞和球員林子民帶頭突防，逐漸拉出得分差距，贏得勝利。
教育處長劉美蘭說，銘傳國中籃球隊再度拿下冠軍，展現運動員堅持的精神。感謝徐偉勝一路指導球員，在球場上表現精彩，期許銘傳國中未來朝甲級聯賽邁進，為基隆市的籃球運動建立新的里程碑。
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