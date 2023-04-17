史前館5月19日重新開館 郭源治、林智勝先睹為快

史前館5月19日重新開館，今天特邀前日職明星郭源治、打出中職300轟的原棒協理事長林智勝先睹為快，參觀南島運動員展廳，有許多經典賽事用過的球衣、球具，彰顯南島族群在運動體育做出的貢獻。

國立台灣史前文化博物館經近3年的整建籌備，將在5月19日重新開館，為彰顯南島族群在運動體育做出的貢獻，今天特別邀請台灣原住民族棒球運動發展協會前來進行先睹為快活動。

南島廳單元五「溝通」展廳，陳列郭源治、張泰山（Ati Masaw）、林智勝（Ngayaw Ake）、陳鏞基（Mayaw Ciru）等選手在許多經典賽事使用過的球衣與球具。

林智勝說，過去大家只認識林智勝、不認識NgayawAke，用原住民名字後讓大家認識Ngayaw Ake是個會打棒球的原住民棒球選手。

展示也透過台東縣境內三級棒球隊球衣與修補多次的球與斷掉的球棒，並且應用多媒體影片來呼應體育選手面對輸贏壓力、受傷時展現的韌性及毅力，期盼讓觀眾除了追逐在鎂光燈下的體育英雄，也能關注基層體育人力養成的艱辛，還有南島族群在當代社會所做出貢獻。

此外，由史前館與原棒協共同製作的紀錄片「史前館X原棒協：原動30」，也將在本週於史前館社群平台放映。

南島廳單元五「溝通」議題除了棒球外，另有舉重（郭婞淳）、田徑（楊傳廣、楊俊瀚），以及太平洋橄欖球隊，如紐西蘭All blacks、斐濟、薩摩亞、東加等國家隊使用的器具。