基隆塔即將完工 市府美化主普壇迎接疫後觀光客商機

基隆市區通往中正公園半山腰主普壇的「基隆塔」即將完工，基隆市文化局今天表示，主普壇環境也將美化，1樓鷄籠中元文化館常設展也會改版，全新主普預計6月呈現在民眾面前。

基隆市前市長林右昌任內在義二路、正義路口，原警二分局舊址興建基隆塔，通往主普壇後方廣場，成為民眾前往中正公園遊覽的捷徑。

文化局表示，主普壇是基隆市重要地標，也是每年中元祭慶典主普地點。主普壇民國62年完工，已經有50年歷史。由於位在山上，面向基隆港，長年海風吹拂，加以多雨，牆面多生黑垢或剝落，讓人觀感不佳。

配合基隆塔完工，壇前廣場工程告一段落，文化局發包主普壇美化工程，重新粉刷牆面，拆除雜物、修補地坪，預計6月完工，讓主普壇外觀煥然一新。

主普壇1樓原設「中元文祭祀文物館」，配合美化工程，除了拆除部分木造隔間，讓空間更開闊，原本像寺廟環境，也改成比較明亮的色調，改稱「鷄籠中元文化館」。