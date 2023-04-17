花蓮7個鐵路平交道高架 納雙軌電氣化計畫

「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」中有7個鐵路平交道穿越花蓮市、吉安鄉鬧區，立委傅崐萁要求中央全額負擔立體化工程經費，交通部長王國材今天承諾一併納入花東雙軌工程中。

立法院交通委員會今天考察花蓮地區交通建設，傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚爭取「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」納入花蓮站至干城間7個鐵路平交道高架立體化，獲王國材支持，盼縣府盡速把立體化研究成果送交通部審議。

鐵道局簡報指出，花東雙軌計畫中的花蓮站至干城，原規畫平面雙軌，考量雙軌化後，班次、車速增加，加劇交通事故風險，配合花蓮縣政府立體化可行性研究，檢討納入花東雙軌計畫辦理。

花蓮站到吉安鄉干城間鐵道長度8.45公里，有建國路、中華路、中山路、南昌村、稻香村、永興村一、永興村二共7個平交道。

王國材說，花東鐵路雙軌化3月24日已動工，花蓮到吉安這段原本設計是平面雙軌，但在大花蓮市區內7個鐵路平交道的路型就不好，在此路型下做雙軌化確實會有安全疑慮，非常危險，因此修正計畫，把這7個平交道立體化納入雙軌工程。

自從花東雙軌電氣化工程規畫推動後，2017年時任立委的蕭美琴力推一併在花蓮吉安鄉干城地區進行鐵路高架化，以免造成資源浪費；當時花蓮縣政府則提鐵路西移到中央路高架化，但經費龐大，花蓮財政無法負擔而撤案。