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花蓮大橋重建流標13次 6月工程開工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮大橋重建受原物料漲價與東部缺工影響，期間經過13次流標，預算提升至24.5億元，將於5月底決標，預計6月開工。記者王思慧／攝影
花蓮大橋重建受原物料漲價與東部缺工影響，期間經過13次流標，預算提升至24.5億元，將於5月底決標，預計6月開工。記者王思慧／攝影

花蓮大橋連接花蓮市區與台11線，是重要交通橋梁，一、二代橋分別使用55年與21年。2018年0206花蓮大地震時橋梁出現位移，影響行車安全。交通部公路總局規畫重建，卻受原物料漲價與東部缺工影響，期間經過13次流標，預算提升至24.5億元，將於5月底決標，預計6月開工，3年後完工。

花蓮大橋橫跨花蓮溪，北上與南下有2座橋，南下往月眉、台11線的橋是一代橋，於1968年完工；北上二代橋則是於2002年啟用。由於橋梁位處斷層帶上，5年前的0206花蓮大地震導致花蓮大橋橋梁位移60公分且多處龜裂隆起，前立委徐榛蔚、蕭美琴任內皆爭取重建大橋。

立法院交通委員會今天邀請交通部考察花蓮大橋改建案，立委傅崐萁、交通部長王國材、公路總局長陳文瑞、縣長徐榛蔚等人都到現場，由公路總局第四區養護工程處長林文雄簡報說明重建進度。

林文雄指出，花蓮大橋改建工程，路線全長1100公尺，橋長約595公尺，2021年完成細部設計後，卻因國際原物料物價波動、國內缺工等問題發包不出去，2年已流標13次。經交通部將原本1030天的工期調升至1200天，預算從21億提升至24億5671萬元，採最有利的方式發包，總算吸引5家廠商參與資格標，預計2026年9月完工。

林文雄表示，新花蓮大橋為符合水利署在花蓮溪河川治理計畫，改善橋梁長度、梁底高度與二代橋南端跨距不足等問題，同時拓寬道路為2車道、1慢車道及1.75公尺人行道。

陳文瑞說明，由於花蓮大橋位處嶺頂斷層地質敏感區，重建為「鋼箱型梁橋」，採半半施工，施工期間將另闢便道，以利工程車通行，減少影響交通。

花蓮大橋南下一代橋、北上二代橋分別使用55年與21年，經過0206地震後須重建，預計2026年完工。記者王思慧／攝影
花蓮大橋南下一代橋、北上二代橋分別使用55年與21年，經過0206地震後須重建，預計2026年完工。記者王思慧／攝影

花蓮 交通部長 徐榛蔚

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