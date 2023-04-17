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宜蘭桐花祭21日登場 3路線賞花踏青DIY客家美食

中央社／ 宜蘭縣17日電

宜蘭桐花祭21日起登場，宜蘭縣府在礁溪鄉、員山鄉與三星鄉共規劃3條導覽路線，帶領民眾賞花、DIY（自己動手做）客家美食；22、23日在員山鄉望龍埤舉辦音樂會，推出小農市集。

宜蘭縣政府今天發布新聞稿表示，每年4月下旬至5月上旬是桐花開花期，為迎接花季到來，4月21日起至5月1日，推出「望龍埤及宜大實驗林場桐花小旅行」及「礁溪賞桐賞螢小旅行」與「三星拳頭姆步道桐花遊」，共3條小旅行導覽路線。

其中，「望龍埤及宜大實驗林場桐花小旅行」將帶領民眾漫步望龍埤環湖步道及宜大實驗林場小徑、體驗客家美食DIY及賞桐野餐；「礁溪賞桐賞螢小旅行」將深入林美石磐步道賞桐花、品嚐金棗茶、體驗果樹種植、傍晚前往匏崙社區觀賞螢火蟲。

「三星拳頭姆步道桐花遊」除健行賞桐，也可親手做客家美食、福德廟賞桐野餐。

宜蘭縣府指出，這3條導覽路線共16梯次，報名費用每人新台幣200元，相關報名資訊可在「蘭陽客多讚」粉絲專頁查詢。

另外， 22、23日將在望龍埤舉辦「謐境悠遊」活動，安排客家音樂搭配紛飛桐花，還有茶藝體驗、在地小農市集。為鼓勵搭乘大眾運輸工具，並方便民眾參與活動，將提供宜蘭後火車站與望龍埤停車場間的來回接駁，免費搭乘。

桐花祭 望龍埤 客家美食

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