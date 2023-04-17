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啟用逾半世紀 花蓮大橋改建工程預計6月開工

中央社／ 花蓮縣17日電
花蓮大橋橫跨花蓮溪、是花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉銜接省道台11線的主要道路橋梁，目前有兩座橋，南下往月眉、海岸線的橋是一代橋，在1968年完工；北上的二代橋是在2002年完工啟用。 中央社
花蓮大橋橫跨花蓮溪、是花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉銜接省道台11線的主要道路橋梁，目前有兩座橋，南下往月眉、海岸線的橋是一代橋，在1968年完工；北上的二代橋是在2002年完工啟用。 中央社

連接花蓮市區與海線的花蓮大橋，啟用逾半世紀，2018年0206花蓮大地震時橋梁位移，當時爭取重建，期間經過2年間13次流標，交通部指5月底決標，有5家廠商競標，預計6月開工。

花蓮大橋橫跨花蓮溪、是花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉銜接省道台11線的主要道路橋梁，目前有2座橋，南下往月眉、海岸線的橋是一代橋，在1968年完工；北上的二代橋是在2002年完工啟用。

2018年0206花蓮大地震，導致橋梁位移60公分，且多處龜裂隆起，前立委蕭美琴、徐榛蔚任內皆爭取舊橋重建，2021年完成細部設計。

公路總局長陳文瑞說明，由於花蓮大橋位處嶺頂斷層地質敏感區，且為符合水利署於花蓮溪河川治理計畫，橋梁長度與高度都不足，而二代橋南端跨距也不足，重建採「鋼箱型梁橋」，半半施工。

交通部公路總局第四區養護工程處長林文雄表示，因國際原物料高漲，東部缺工嚴重，過去2年間歷經13次流標，預算金額從新台幣18億多元調高到24億多元，此次終於有5家廠商競標，可望決標。

花蓮大橋改建工程，路線全長1100公尺，橋長約595公尺，預算金額新台幣24億5600多萬元，預定今年6月開工，工期約1200日曆天。4月11日開資格標，評選會預計5月上旬召開，5月底決標。

花蓮

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