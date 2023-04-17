宜蘭桐花祭2場音樂會3條小旅行 賞桐與賞螢一次攻略

一年一度宜蘭桐花祭即將登場，今年以「謐境悠遊」為主題，安排兩場桐花音樂會及3條桐花小旅行，每條旅行路線都與在地青年團隊結盟推出特色文創品，其中礁溪鄉的小旅行路線首次搭配螢火蟲活動，賞桐與賞螢一次攻略。

縣政府今天與配合活動的青年團隊舉辦桐花祭宣傳活動，由客家創作歌手曾怡玲以客語歌曲揭開活動序幕，青年合作商家秀出文創品，報名全程參與小旅行，即可獲得相對應的特色文創品，分別是紅心芭樂果乾、金棗玄米茶及米鞠味噌醬。

縣府民政處表示，春暖花開，微風輕拂朵朵桐花如雪飄落，熱愛大自然、喜歡人文探索的民眾不要錯過22日及23日「謐境悠遊」音樂會，安排「望龍埤及宜大實驗林場桐花小旅行」、「礁溪賞桐賞螢小旅行」及「三星拳頭姆步道桐花遊」小旅行遊程。

介紹3條桐花小旅行，「望龍埤及宜大實驗林場桐花小旅行」自22日起兩周的周六、周日上午半天，每天兩梯次，漫步望龍埤環湖步道及宜大實驗林場小徑、客家美食DIY及賞桐野餐。

「礁溪賞桐賞螢小旅行」21日起兩周的周五與周六下午到傍晚，林美賞桐、嘗金棗茶、果樹種植、匏崙賞螢；「三星拳頭姆步道桐花遊」23日起兩周的周日及周一上午半天，步道賞桐、手做客家美食、福德廟賞桐野餐。全部共16梯次，每場每人報名200元，可參考蘭陽客多讚粉絲頁https://reurl.cc/b5nWp6。

4月22、23日在員山望龍埤「謐境悠遊」重現伯公祭儀，安排不插電音樂會，由客家歌手曾怡玲、憲明國小等藝人及團隊演出，另有茶藝體驗、在地小農市集、客家文化、客家服飾體驗、桐花文創小品。