軍事壓力大！陸戰隊4艘突擊艇進駐台東富岡漁港 漁民：沒看過

漢光演習本月底登場，台東知本沿岸首度被畫為紅色區域，將進行艦艇登陸和反登陸作戰演習，4艘海軍陸戰隊特戰突擊艇，今天上午進主台東富岡漁港，漁民直言沒看過，遊客也猜「特種部隊進駐演習，戰爭壓力越來越大！」

據了解，今天中午進駐台東富岡漁港的，應是國軍新購的M109新式突擊艇，4艘突擊艇今上午由左營軍港出發，中午時飆速進入富岡漁港，停放在海巡艇停駐碼頭，特殊造型及武裝配備，吸引不少漁民和遊客圍觀。

突擊艇停靠碼頭後，除艇上特戰部隊待命，海巡也協助戒護，富崗漁民說，「第一次看到突擊艇到台東，是要打仗了嗎？」也有北部來的遊客皺眉頭表示，「海軍陸戰隊都來台東了、戰爭壓力不小！」

對岸包括山東號航母等軍船艦，日前在台灣東部海域演習，並首次有火箭軍部隊模擬攻擊海上移動目標，山東號航母艦載機到台灣東部海面，進行艦載機起降訓練，封鎖台灣東南岸意圖明顯。

本月底即將登場的漢光演習台東地區演訓，和往年只有知本灘地反登陸作戰不同，這次首度把知本沿海畫設紅色區域，由海軍配合陸戰隊進行登陸演練。