快訊

狙擊日本首相很容易？岸田襲擊案的「警備困難」

總統府免職健保署署長石崇良？ 薛瑞元證實是「這件事」

飼主險淚崩！賣水果被刷負評無奈下架 阿金不知情「仍賣力裝箱」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍事壓力大！陸戰隊4艘突擊艇進駐台東富岡漁港 漁民：沒看過

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
4艘海軍陸戰隊特戰突擊艇，今天上午現身台東富岡漁港。記者卜敏正／翻攝
4艘海軍陸戰隊特戰突擊艇，今天上午現身台東富岡漁港。記者卜敏正／翻攝

漢光演習本月底登場，台東知本沿岸首度被畫為紅色區域，將進行艦艇登陸和反登陸作戰演習，4艘海軍陸戰隊特戰突擊艇，今天上午進主台東富岡漁港，漁民直言沒看過，遊客也猜「特種部隊進駐演習，戰爭壓力越來越大！」

據了解，今天中午進駐台東富岡漁港的，應是國軍新購的M109新式突擊艇，4艘突擊艇今上午由左營軍港出發，中午時飆速進入富岡漁港，停放在海巡艇停駐碼頭，特殊造型及武裝配備，吸引不少漁民和遊客圍觀。

突擊艇停靠碼頭後，除艇上特戰部隊待命，海巡也協助戒護，富崗漁民說，「第一次看到突擊艇到台東，是要打仗了嗎？」也有北部來的遊客皺眉頭表示，「海軍陸戰隊都來台東了、戰爭壓力不小！」

對岸包括山東號航母等軍船艦，日前在台灣東部海域演習，並首次有火箭軍部隊模擬攻擊海上移動目標，山東號航母艦載機到台灣東部海面，進行艦載機起降訓練，封鎖台灣東南岸意圖明顯。

本月底即將登場的漢光演習台東地區演訓，和往年只有知本灘地反登陸作戰不同，這次首度把知本沿海畫設紅色區域，由海軍配合陸戰隊進行登陸演練。

灘頭則由台東地區指揮部部隊行反登陸操演，據傳、除陸戰隊突擊艇先到富岡港進行路線勘查，後續還有飛彈快艇部隊，將協同進行演習。

4艘海軍陸戰隊特戰突擊艇，今天上午現身台東富岡漁港。記者卜敏正／翻攝
4艘海軍陸戰隊特戰突擊艇，今天上午現身台東富岡漁港。記者卜敏正／翻攝
4艘海軍陸戰隊特戰突擊艇，今天上午現身台東富岡漁港。記者卜敏正／翻攝
4艘海軍陸戰隊特戰突擊艇，今天上午現身台東富岡漁港。記者卜敏正／翻攝

漢光演習 台東 陸戰隊

延伸閱讀

共軍山東艦仍在東部海域 海軍台東登陸演習暫取消

民安9號演習／盧秀燕指出處理輻射品未拉封鎖線 要求改善

兩岸局勢緊張 替代役首次動員參加民安演習

民安9號演習／盧秀燕總結：能戰而避戰是國安最高目標

相關新聞

軍事壓力大！陸戰隊4艘突擊艇進駐台東富岡漁港 漁民：沒看過

漢光演習本月底登場，台東知本沿岸首度被畫為紅色區域，將進行艦艇登陸和反登陸作戰演習，4艘海軍陸戰隊特戰突擊艇，今天上午進...

影／久旱無雨台東琵琶湖逐漸乾涸 縣府抽地下水救生態

南台灣鬧水荒，台東知名景點森林公園琵琶湖，近月水位不斷下降，主管機關憂心缺水、湖中魚蝦死亡，影響周邊生態鏈，2個月前開始...

歡慶兒童月 宜蘭頂級露營外加國宴級料理與趣味DIY活動

4月兒童月，除了讓兒童開心，爸媽也能好好享受身處大自然的親子之樂，就到宜蘭的鳳梨屋吧！最夯的頂級露營讓一家子徜徉在天然的環境中，鳳梨屋還加碼國宴級的美味，以及大人小孩能參與的DIY活動，快樂連假就應該這麼過！

宜蘭桐花祭2場音樂會3條小旅行 賞桐與賞螢一次攻略

一年一度宜蘭桐花祭即將登場，今年以「謐境悠遊」為主題，安排兩場桐花音樂會及3條桐花小旅行，每條旅行路線都與在地青年團隊結...

與魚兒海豚同入夢 兩天一夜親親海洋夜未眠

東台灣最大的水族主題遊樂園「花蓮遠雄海洋公園」，最受歡迎的二天一夜親親海洋夜未眠，內容包括另類住宿+專屬海洋解說+體驗活動，更加碼遊樂園兩天無限暢玩、規劃專屬DIY行程，大手牽小手快一起來探索這神秘海底王國，盡情暢遊海洋公園。

謝國樑走訪美國波士頓 交流港市治理與建設經驗

基隆市長謝國樑走訪美國，他在臉書分享拜訪波士頓市議長Edward Flynn及前議長Steve Murphy，談到港口貿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦