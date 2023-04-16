基隆3建設獲德國2023IF設計大獎 林右昌報喜訊

內政部長林右昌雖卸任離開卻仍難忘基隆，今天中午在臉書上宣布基隆再次獲德國2023IF設計大獎，高興與大家分享，包括他在基隆市長任內的2022潮藝術、點亮林開郡洋樓、諸聖教堂現地防護與導覽規畫案都上榜。林右昌說，一場活動或許會結束，但改變這座城市的點點滴滴會留下，相信這都將累積成為養分，讓這座充滿底蘊的城市越來越好。

林右昌說，過去8年擔任市長期間，很重要的一項施政理念就是「以設計為導向」，用設計力改變一座城市。如今施政開花結果，持續榮獲世界大獎，被世界看見獲得肯定。除了感動外，更要感謝一路上與他攜手打拼、一起化不可能為可能、一起共創基隆的團隊與夥伴們，「因為有你們，讓基隆越來越精彩。」 內政部長林右昌宣布，他在基隆市長任內的2022潮藝術、點亮林開郡洋樓、諸聖教堂現地防護與導覽規畫案獲2023IF設計大獎。圖／取自林右昌臉書