快訊

「以房養老」月生活費加速縮水 首季申貸額探同期新低

「焦糖哥哥」畢業！自揭碩論比對相似度4% 網見題目笑了：只有你能寫

慶生會染血...美阿拉巴馬州驚傳大規模槍擊 已知4死20傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆3建設獲德國2023IF設計大獎 林右昌報喜訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
內政部長林右昌宣布，他在基隆市長任內的2022潮藝術、點亮林開郡洋樓、諸聖教堂現地防護與導覽規畫案獲2023IF設計大獎。圖／取自林右昌臉書
內政部長林右昌宣布，他在基隆市長任內的2022潮藝術、點亮林開郡洋樓、諸聖教堂現地防護與導覽規畫案獲2023IF設計大獎。圖／取自林右昌臉書

內政部長林右昌雖卸任離開卻仍難忘基隆，今天中午在臉書上宣布基隆再次獲德國2023IF設計大獎，高興與大家分享，包括他在基隆市長任內的2022潮藝術、點亮林開郡洋樓、諸聖教堂現地防護與導覽規畫案都上榜。林右昌說，一場活動或許會結束，但改變這座城市的點點滴滴會留下，相信這都將累積成為養分，讓這座充滿底蘊的城市越來越好。

林右昌說，過去8年擔任市長期間，很重要的一項施政理念就是「以設計為導向」，用設計力改變一座城市。如今施政開花結果，持續榮獲世界大獎，被世界看見獲得肯定。除了感動外，更要感謝一路上與他攜手打拼、一起化不可能為可能、一起共創基隆的團隊與夥伴們，「因為有你們，讓基隆越來越精彩。」

內政部長林右昌宣布，他在基隆市長任內的2022潮藝術、點亮林開郡洋樓、諸聖教堂現地防護與導覽規畫案獲2023IF設計大獎。圖／取自林右昌臉書
內政部長林右昌宣布，他在基隆市長任內的2022潮藝術、點亮林開郡洋樓、諸聖教堂現地防護與導覽規畫案獲2023IF設計大獎。圖／取自林右昌臉書

林右昌

延伸閱讀

基市府提5月拜會商討基隆升格 林右昌：那個再說

林右昌參加全國新住民嘉年華 潮境公園3千人享異國美食

打擊投資詐騙 林右昌拜會Meta盼加強合作

林右昌：要讓房價合理 政府投資開發應納住宅需求

相關新聞

玉里醫院照服員質疑A流接觸者領不到藥 花蓮衛生局回應了

衛福部玉里醫院遭到投訴，上周萬寧院區爆發A型流感群聚感染，有94名住民被傳染吃藥治療，卻接觸者照服員卻未給藥，原因是花蓮...

基隆3建設獲德國2023IF設計大獎 林右昌報喜訊

內政部長林右昌雖卸任離開卻仍難忘基隆，今天中午在臉書上宣布基隆再次獲德國2023IF設計大獎，高興與大家分享，包括他在基...

蔡總統出席新台馬輪首航典禮 馬祖立委陳雪生大聲請命

交通部航港局今天在基隆港西2碼頭舉辦「新台馬輪」首航典禮，蔡英文總統蔡出席時說，新台馬輪能讓馬祖鄉親回家的路更舒適，更方...

花蓮市公所辦摺紙飛機科學營 孩子做中學飛行原理

花蓮市立圖書館今天舉辦「紙飛機歡樂飛行科學營」，邀請在紙飛機領域研究多年的蘇正男教授及助教蘇柏陽，帶領大小朋友運用飛行原...

陽光、綠地、木棉花 宜蘭三星鄉木棉花祭親子共遊寫生

宜蘭三星長年有雨，今天是難得的大晴天，350多位國中小學生與家長來到安農溪畔的驛站，在陽光下欣賞盛開的木棉花，席地野餐，...

中橫關原段明天增1時段放行 目標11月底前解除夜間管制

台8線中橫公路117.4公里關原災害路段邊坡坍方，至今修繕約1年，公路總局考量用路人與施工需求，原先開放4個時段通行，不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦