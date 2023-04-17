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三星木棉花祭 親子寫生趣
宜蘭三星長年有雨，昨天難得大晴天，350多位國中小學生與家長到安農溪畔的驛站，欣賞盛開的木棉花，並席地野餐與寫生。三星鄉公所表示，今年公所第一次辦木棉花祭活動，民眾反應熱烈，明年有機會將續辦。
鄉公所指出，三星鄉安農溪落羽松聞名全台，驛站旁還有一條木棉花道，每年3、4月是木棉花盛開季節，今年為推陳出新，首度舉辦木棉花祭活動，邀請大洲、萬富、大隱、憲明、三星5所國小，以及三星國中學生，與家長一起到木棉花道寫生。
鄉長李志鏞說，這次活動是為了親子共樂，寫生比賽不設名次，並邀請在地安農溪九九樂團，用薩克斯風、小提琴、電子琴搭配人聲演唱。
除了許多父母和子女一同寫生，也有不少阿公阿嬤陪孫子孫女，公所也提供早餐與午餐，一些家長攜帶野餐墊、還有人搭帳篷遮陽。
鄉公所表示，預計1至2個月內會展出這次寫生的優秀畫作，展覽結束後返還。
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