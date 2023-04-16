花蓮市公所辦摺紙飛機科學營 孩子做中學飛行原理

花蓮市立圖書館今天舉辦「紙飛機歡樂飛行科學營」，邀請在紙飛機領域研究多年的蘇正男教授及助教蘇柏陽，帶領大小朋友運用飛行原理，摺出飛更遠、更久的紙飛機。花蓮市立圖書館表示，今年的假日規畫非常多有趣的課程，歡迎親子走出戶外、踴躍參加。

今天約有約有40名家長與孩子參加紙飛機科學營，孩子們跟著老師的步驟，摺出可迴旋或滯空20秒的紙飛機，蘇正男說，把機翼末端的兩舵翼向上摺，紙飛機就會向上飛，如果向下摺有俯衝的效果。摺好後大家到戶外試飛，空中充滿各式各樣的紙飛機，比賽看誰的飛得更久，小朋友玩得不亦樂乎。

在課程中，蘇老師讓參加的親子認識紙飛機的各種不同形式，有滾動式紙飛機、手溜飛機等趣味的玩法。將氣流的作用和原理透過紙飛機變得有趣，也從日常生活當中接觸科學，在不斷嘗試調整紙飛機時，有思考問題及解決問題的能力。

「紙飛機有很多學問在裡面，結合了空氣動力學、結構學等」蘇正男老師說，因為自己有興趣，40多年都在鑽研摺紙飛機，而他的兒子蘇柏陽也接棒，曾在2012年到奧地利參加「世界紙飛機大賽」，拿到世界冠軍。

就讀明廉國小一年級的曾芯柔說，自己動手摺飛機很好玩，老師的飛機可以飛很遠，還會飛回手裡，真的好厲害。來參加的姊弟檔，分別是就讀波斯頓國際實驗教育機構四年級的姐姐周佳欣、二年級弟弟周子傑，兩人都說紙飛機非常好玩，希望市公所常開有趣的課程。