玉里醫院照服員質疑A流接觸者領不到藥 衛生局回應了

衛福部玉里醫院遭到投訴，上周萬寧院區爆發A型流感群聚感染，有94名住民被傳染吃藥治療，卻接觸者照服員卻未給藥，原因是花蓮縣衛生局認定超過48小時，不能給克流感，讓照服員質疑用藥標準太嚴格。衛生局回應，48小時內感染用藥才有效果，病患都已立即開藥治療。

玉里醫院是全台規模最大的身心科醫院，上周醫院一名照服員在外染上A型流感，回到院內工作時，傳染給醫院的精神病患，目前共94名病患感染，其中1位患者年紀較大，症狀比較嚴重，送到衛福部花蓮醫院治療，現在身體狀況良好，剩餘93人都是輕症。

不具名的投訴者說，玉里醫院萬寧院區在4月11日就有病人開始有症狀，病況較嚴重，當時不知是A流，症狀感覺很像新冠肺炎，讓大家都很擔心，更因為受照顧的住民都住在一起，進而爆發院內感染。

儘管院內藥師及護理人員開藥使用克流感藥物給病患服用，但接觸者照服員卻無法拿到藥。投訴者說，衛生局感覺不知民間疾苦，院內人力已經很少了，還要做隔離，質疑給藥的標準太嚴格，現在只有一般的感冒藥，沒有流感抗病毒的藥可用。

衛生局指出，克流感藥物為48小時內預防性投藥，由院內醫師判定接觸者是否在48小時內感染，用藥才有效果。當時院內醫師判定，有感染的病患都有立即開克流感的藥物，讓患者服用。

玉里醫院社工科主任林俐表示，當時爆發感染後，院內的醫護人員都很擔心，加上因假日跟衛生局溝通上有誤會，目前都已立即合理用藥，溝通上處理不當的地方會檢討改進。

玉里醫院發出聲明，指出萬寧院區於4月12日發現2位住民出現發燒、四肢痠痛症狀，經快篩結果為A型流感，當下立即將住民安排至發燒隔離室，並投予克流感抗病毒藥物治療。也在第一時間啟動防疫感控應變計畫，依照疾病管制署感控處理指引，追蹤控制感染人數，並妥適治療。同時通報衛生局，並獲得充分的藥物資源及協助。

目前萬寧院區感染住民採分區照顧，確診案例人數在控制下也逐步趨緩，對於未感染住民實施分流活動，一旦發現流感症狀立即投藥治療。

醫院以謹慎負責任的態度處理此次事件，以積極有效的方式控制A型流感，全心照護感染住民，請住民家屬放心，也請社會大眾安心。